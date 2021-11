Les investisseurs étrangers s’emparent des investissements immobiliers au Royaume-Uni

Les riches investisseurs étrangers se concentrent toujours sur le marché immobilier britannique en tant que lieu d’investissement clé, avec les acheteurs de Hong Kong en tête de la tendance.

Les investisseurs immobiliers basés à l’étranger continuent de considérer les avantages du marché immobilier britannique comme une « valeur refuge ». De nouvelles données basées sur les statistiques du HM Land Registry montrent que la propriété étrangère de biens immobiliers au Royaume-Uni a augmenté d’environ 180% en 11 ans. En outre, il a constaté que près d’un quart de million de logements étaient enregistrés auprès d’acheteurs ayant une adresse de correspondance à l’étranger en août.

La recherche montre également qu’un plus grand nombre de ces investisseurs étrangers sont des particuliers plutôt que des entreprises. Les acheteurs étaient répartis dans 20 pays différents, Jersey, Guernesey, l’île de Man, les îles Vierges britanniques, l’Asie du Sud-Est et le Moyen-Orient étant tous les meilleurs emplacements pour les investisseurs étrangers.

Les Hongkongais investissent toujours au Royaume-Uni

Le secteur du logement au Royaume-Uni est depuis longtemps une option populaire parmi les résidents de Hong Kong à la recherche d’investissements à l’étranger. Les dernières statistiques montrent que les plus gros acheteurs de biens immobiliers britanniques à l’étranger sont originaires de Hong Kong, achetant plus de 21 300 maisons depuis 2010. En août, un total de 51 866 titres de propriété ont été enregistrés pour des personnes ayant des adresses dans la région.

Depuis les récents changements apportés au visa BNO britannique, les investisseurs étrangers de Hong Kong à la recherche d’une propriété dans ce pays ont suscité davantage d’intérêt. Le nouveau système offre aux ressortissants plus de possibilités de vivre et de travailler ici, car ils peuvent demander deux périodes de cinq ans pour rester au Royaume-Uni. Pour beaucoup, cela rend l’achat d’une propriété dans le pays encore plus attrayant.

Des taux de change favorables sont une autre attraction pour investir dans l’immobilier au Royaume-Uni en ce moment.

Stephen Ludlow, président de Ludlow Thompson, a déclaré plus tôt cette année : « Les craintes que le Brexit ne freine l’attrait de l’immobilier britannique parmi les investisseurs étrangers sont infondées, le nombre de propriétaires étrangers atteignant un niveau record.

« De nombreux investisseurs avisés ont profité de la baisse temporaire de la valeur de la livre sterling pour acheter des propriétés au Royaume-Uni et ont bénéficié à la fois d’une augmentation des prix de l’immobilier et d’une reprise de la livre sterling. »

Quels domaines ciblent les investisseurs étrangers ?

Selon le Centre For Public Data (CFPData), qui a compilé les recherches du HM Land Registry, plus d’investisseurs que jamais se diversifient du marché londonien traditionnel. Alors qu’il y a une décennie ou plus, Londres était le lieu de prédilection pour de nombreux investissements étrangers, beaucoup voient l’intérêt de soutenir de nouvelles zones ailleurs.

Les données montrent que, en particulier, Liverpool, Manchester, Salford et Leeds attirent désormais un plus grand nombre d’investisseurs étrangers. Tous ces quartiers se distinguent par leur régénération, leur réaménagement et leurs investissements au cours des dernières années, ce qui en fait une alternative véritablement attrayante à Londres, plus chère. Le CFPData estime que la plupart des investissements étrangers dans ces villes se font dans des appartements, ce qui soutient la demande locative florissante dans ces régions.

« La hausse des prix des logements au Royaume-Uni est souvent attribuée en partie aux achats d’acheteurs étrangers. Cependant, des lacunes dans les données officielles publiées entravent notre compréhension de ces achats, les analyses précédentes du nombre et de l’effet des acheteurs étrangers étant basées sur de petits échantillons ou des rapports anecdotiques », a ajouté CFPData.