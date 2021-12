Les investisseurs immobiliers à la recherche des meilleurs rendements devraient essayer ici

Les investisseurs immobiliers ont tendance à voir le plus de succès en conservant la propriété comme un actif à long terme plutôt que de réaliser un profit rapide. Il est donc primordial de savoir où trouver les meilleurs rendements locatifs mensuels.

Choisir le meilleur emplacement ainsi que le type de propriété optimal est l’une des premières étapes les plus cruciales vers un investissement réussi.

Les préférences d’emplacement varieront d’un investisseur à l’autre, qu’ils recherchent quelque chose près de chez eux, une propriété pour attirer les familles ou quelque chose qui verra la valeur la plus élevée augmenter au fil du temps. Pour beaucoup, le calcul des rendements locatifs mensuels probables est un facteur clé, car cela pourrait couvrir les remboursements hypothécaires mensuels ainsi que laisser de l’argent de côté pour les réparations, ce qui signifie que la propriété se paie essentiellement elle-même.

Dans un nouveau rapport de Seven Capital utilisant les données de Zoopla, les meilleurs emplacements pour les investisseurs immobiliers à la recherche des meilleurs rendements ont été révélés. Avec un rendement moyen au Royaume-Uni s’établissant à 3,63 %, tout ce qui est au-dessus sera un bonus supplémentaire pour tout investissement.

Choisir une région plus large

Selon les résultats, la région globale avec les meilleurs rendements locatifs est le nord-ouest. La région a été reconnue comme le lieu de location le plus performant dans le passé, et les derniers résultats montrent qu’elle continue de tenir sa couronne, avec des rendements locatifs moyens de 4,41 % en 2021.

En décomposant les chiffres, le prix moyen de l’immobilier dans le nord-ouest est de 214 767 £, donc moins cher que la moyenne nationale. Pourtant, les loyers ici sont relativement élevés à 790 £ par mois, ce qui équivaut à 9 480 £ par an. Selon le montant de votre hypothèque – si vous en avez une – tout en tenant compte d’autres coûts, il y a clairement de gros bénéfices à faire.

Le Yorkshire et le Humber étaient également en tête de liste avec des rendements moyens de 4,33 % cette année. En Écosse, les rendements peuvent atteindre en moyenne 4,11%, et ils sont de 3,99% au Pays de Galles. Les autres pays les plus performants ont été les East Midlands (3,80 %) et les West Midlands (3,60 %).

Les investisseurs immobiliers devraient regarder les codes postaux

Tout en sachant quelles régions générales à considérer est un bon point de départ, les investisseurs immobiliers peuvent également trouver des informations sur le rendement locatif sur les codes postaux individuels pour affiner leur recherche. Dans le passé, Liverpool a régné comme ayant le plus grand nombre de codes postaux les plus rentables et continue d’être une ville vantée pour son excellent potentiel d’investissement.

Ce conseil est réitéré par Toks Adebiyi, fondateur et PDG de Clooper. Il pense qu’il est vital pour les propriétaires de toujours considérer les zones en dehors de leur portefeuille actuel – ou la zone où ils vivent – pour s’assurer qu’ils maximisent leur investissement.

Il ajoute : « Par exemple, à Manchester, Leeds et Birmingham, certains codes postaux atteignent des rendements compris entre 6 et 12 %, car les prix de l’immobilier sont considérablement plus bas que dans le Sud-Est. Actuellement, le rendement locatif moyen au Royaume-Uni est de 3,63 %, donc tout ce qui dépasse ce montant peut être considéré comme une zone à haut rendement locatif.

En regardant les emplacements où la demande des locataires est particulièrement élevée, cela signifie probablement les meilleurs rendements, dit-il.

Compte tenu de la hausse des prix de l’immobilier

Alors que de nombreux propriétaires et investisseurs immobiliers réussissent en conservant leurs propriétés et en générant des rendements locatifs mensuels, une grande partie des bénéfices viendra également au moment de la vente. Par conséquent, il est conseillé de prendre également en compte les futures prévisions de prix des logements dans les choix d’emplacement.

Selon les dernières prévisions de Savills, les prix des logements traditionnels augmenteront de +13,1% au Royaume-Uni d’ici 2026. Mais bien sûr, cela variera considérablement d’une région à l’autre.

Dans le nord-ouest, les prix de l’immobilier pourraient augmenter de 18,8 % au cours des cinq prochaines années. Ainsi, pour une propriété moyenne achetée maintenant à 200 000 £, cela représenterait un gain de 37 600 £ d’ici 2026. Le Yorkshire et le Humber reflètent cela avec la même augmentation de 18,8 % attendue.

Le Pays de Galles est le suivant sur la liste avec 18,2%, suivi du nord-est (17,6%), des East Midlands (15,9%) et des West Midlands (15,9%). Toutes ces zones ont connu une croissance positive du marché du logement ces dernières années, de nombreux emplacements dans ces régions étant reconnus comme des points chauds pour l’investissement immobilier.