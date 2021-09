Les investisseurs immobiliers doivent privilégier l’efficacité énergétique dans les logements locatifs

in

Obtenir un prix bon marché pour un bien locatif ne signifie plus faire les meilleurs retours. En vous concentrant sur ce que les locataires recherchent, vous pourriez être le meilleur investissement pour un succès à long terme.

Le secteur locatif privé continue de s’adapter à l’évolution du monde et l’environnement est une priorité pour tous. Pour les locataires, une maison avec une efficacité énergétique optimale réduira non seulement les factures, mais réduira également l’empreinte carbone de la propriété, ce qui est une grande préoccupation pour beaucoup en ce moment.

Une nouvelle étude de Direct Line for Business montre à quel point ce facteur est crucial. Dans une enquête, environ 25% des locataires britanniques ont déclaré qu’ils quitteraient (ou n’envisageraient même pas) une maison à faible efficacité énergétique. Un énorme 80% demanderait comment les propriétaires ont amélioré la durabilité d’une propriété. Pendant ce temps, les trois quarts des gens disent que l’efficacité énergétique est importante lorsqu’ils envisagent une maison de location.

Rendre les maisons existantes plus vertes

Heureusement, un grand nombre de propriétaires sont d’accord avec l’importance de la question. Direct Line a constaté que 83 % d’entre eux avaient apporté des modifications pour rendre leurs propriétés plus écoénergétiques. Un autre 73 % ont reconnu l’importance du problème pour les locataires. En termes de coûts, 38% des propriétaires ont déclaré avoir dépensé plus de 1 000 £ au cours de l’année écoulée pour augmenter l’efficacité énergétique de leur maison.

Jamie Chaplin, directeur commercial des propriétaires chez Direct Line Business Insurance, a déclaré : « Il est encourageant de constater que les locataires et les propriétaires considèrent l’efficacité énergétique d’une propriété comme importante, garantissant que les maisons louées sont plus durables et moins chères à gérer.

« C’est également formidable de voir autant de propriétaires prendre des mesures, apporter divers changements à leurs propriétés pour s’assurer qu’elles sont plus vertes. »

Il a ajouté: “Les propriétaires qui apportent des modifications à leur propriété doivent vérifier leurs dispositions d’assurance existantes et s’assurer qu’ils ont la bonne couverture en place.”

Investissez dans une maison économe en énergie

Pour les investisseurs immobiliers et les propriétaires à la recherche de leur prochain achat, il est clair que l’efficacité énergétique devrait être une priorité. Si les locataires licencient un logement sur la seule base de cet élément, se concentrer sur celui-ci améliorera massivement sa rentabilité.

Une option serait d’acheter une nouvelle construction. Environ 75 % des maisons nouvellement construites obtiennent un score « A » ou « B » dans leurs cotes EPC selon les chiffres du gouvernement. Ils sont généralement construits avec une isolation de meilleure qualité, une protection moderne contre les courants d’air et comprennent de nouveaux appareils électroménagers moins chers et plus écologiques à utiliser.

De même, les propriétés nouvellement converties peuvent également obtenir un score plus élevé en ce qui concerne les évaluations EPC. Cela peut être une autre excellente option pour les propriétaires et les investisseurs immobiliers, par rapport à l’achat d’une maison où le propriétaire devra investir davantage pour mettre à jour les normes d’efficacité énergétique.

Quelle est la cote EPC minimale ?

Depuis avril de l’année dernière, les propriétaires ne sont pas autorisés à louer des propriétés avec une cote EPC inférieure à E. À l’avenir, cela pourrait passer à un score minimum de C. Les locataires ont le droit de demander des copies du certificat EPC pour la propriété qu’ils louent. , et beaucoup poseront des questions sur l’EPC lors de la visite d’une maison.

