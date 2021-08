Les investisseurs immobiliers stimulent l’appétit dans le secteur de la construction à la location

Le secteur de la construction à la location est sur la bonne voie pour une année d’investissement record, car les investisseurs immobiliers voient les avantages de ce type d’investissement.

Ces dernières années, l’intérêt des investisseurs immobiliers pour les développements de la construction à la location s’est accéléré. Et tout au long de la pandémie de COVID-19, le secteur a continué à enregistrer des investissements records.

De nouvelles données de Knight Frank montrent que les investissements sur le marché de la construction à la location ont atteint 2,35 milliards de livres sterling au premier semestre 2021. Au cours du premier trimestre de l’année, plus de 1,27 milliard de livres sterling ont été investis, et 1,08 milliard de livres sterling ont ensuite été investis dans le deuxième quartier. Il s’agit d’une augmentation de près de 80 % du volume d’investissement par rapport au même point en 2020.

Ce fort niveau d’investissement pour le premier semestre de l’année met le secteur de la construction à la location sur la bonne voie pour battre le record de 3,7 milliards de livres sterling investi l’année dernière. Il y a eu une augmentation substantielle de l’appétit des investisseurs existants et des nouveaux entrants.

Les investisseurs existants cherchent à étendre leur portefeuille immobilier à de nouveaux secteurs. Et de nombreux nouveaux entrants cherchent à diversifier leurs portefeuilles. Dans les années à venir, le secteur de la construction en location continuera probablement à enregistrer de forts volumes d’investissement.

Croissance régionale

Les régions du Royaume-Uni ont vu plus d’investissements dans les développements de la construction à la location. Au cours des six premiers mois de 2021, environ 70 % des fonds engagés étaient destinés à des programmes hors capital. Cela montre que les investisseurs sont confiants dans les marchés régionaux. Dans le même temps, de plus en plus d’opportunités de développement de la construction à la location sont présentées en dehors de Londres.

Les données de Knight Frank suggèrent que 58% de tous les projets de 75 unités ou plus en construction ou en planification seront livrés dans les zones régionales. Birmingham en particulier a attiré le plus d’investissements en valeur jusqu’à présent en 2021 après Londres. Il existe également une demande croissante dans les villes de niveau 2 telles que Leicester, Southampton et Derby.

Secteur résilient

Tout au long de la pandémie, le secteur de la construction pour la location a été particulièrement solide et résilient. Selon l’enquête sur les revenus de Knight Frank, les taux de perception mensuels moyens des loyers sont restés supérieurs à 96 % jusqu’à présent cette année.

La croissance des locations sur le marché a été particulièrement forte en dehors de Londres. Les changements de mode de vie dus au coronavirus et la course à l’espace sur les marchés de la vente et de la location ont provoqué une augmentation de la demande de développements de construction à louer en dehors de la capitale.

La demande croissante des locataires

La demande des locataires sur le marché locatif britannique est à des niveaux élevés, tandis que l’offre neuve reste encore limitée. Le secteur de la construction à louer apporte une solution à la demande croissante de biens locatifs de haute qualité qui reflètent la vie moderne.

L’écart grandissant entre la demande et l’offre de nouveaux locataires exerce une pression à la hausse sur les prix des loyers. Le dernier indice des loyers de l’ONS indique que les loyers ont augmenté de 1,1% par an dans toute l’Angleterre. Si l’on exclut Londres, ce chiffre s’élève à 1,7%.

Les valeurs locatives devraient encore augmenter cette année, car la demande continue d’augmenter et l’offre est limitée. Knight Frank a également révisé ses attentes concernant les performances locatives du Royaume-Uni à court et moyen terme.

Le cabinet de conseil en agence immobilière prévoit une augmentation des loyers de 2 % en 2021 et de 15 % au cours des cinq prochaines années. Cela peut donner de l’optimisme à certains investisseurs immobiliers quant au potentiel de performance du marché locatif britannique dans les années à venir. Et il y a de la place pour une nouvelle croissance dans le secteur de la construction à louer en particulier.

BuyAssociation propose une gamme d’investissements immobiliers de construction à louer dans les régions du Royaume-Uni. Inscrivez-vous pour un premier accès à nos offres directement auprès des développeurs.