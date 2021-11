Les investisseurs indiens devraient-ils diversifier leur portefeuille avec des actions mondiales ?

Pour que la diversification se produise, les investisseurs doivent investir 15 à 20 % de leur portefeuille dans des actions internationales.

De plus en plus d’investisseurs indiens prennent conscience de l’idée d’une diversification sur les marchés internationaux. Comme toutes les économies mondiales n’évoluent pas en tandem, investir une partie des fonds dans des actions mondiales apporte un élément de stabilité dans le portefeuille national. Pour un investisseur indien, il existe divers fonds internationaux parmi lesquels choisir et la plupart d’entre eux investissent principalement sur le marché boursier américain. En outre, il existe des sociétés de courtage internationales permettant aux investisseurs indiens d’investir dans des actions américaines et des ETF cotés sur les bourses américaines.

Motilal Oswal Asset Management Company a récemment lancé Motilal Oswal MSCI EAFE Top 100 Index Fund, un fonds unique en son genre offrant aux investisseurs une exposition aux 10 principaux pays en fonction de leur pondération dans MSCI EAFE (Europe, Australie et Extrême-Orient) Indice. L’indice MSCI EAEO est conçu pour représenter la performance de 21 marchés développés d’Europe, d’Australasie et d’Extrême-Orient, à l’exception des États-Unis et du Canada.

Pratik Oswal, responsable des fonds passifs, Motilal Oswal Asset Management Company, dans une interview avec FE Online, parle des raisons pour lesquelles les investisseurs se mondialisent et partage des idées tout en investissant à l’étranger.

Compte tenu du potentiel que recèle le marché boursier indien à long terme, quelle est la raison pour laquelle les investisseurs se diversifient dans les actions mondiales ?

Peu importe à quel point le marché indien se porte bien sur le long terme – l’intérêt d’investir à l’international est la diversification. Il a été prouvé que les marchés indiens et les marchés internationaux ont tendance à évoluer dans des directions différentes. Par conséquent, la possession d’actions ou de fonds internationaux peut être très bénéfique pour réduire le risque du portefeuille global.

Quelle part de son portefeuille doit-on investir dans des actions internationales ?

Pour que la diversification se produise, les investisseurs doivent investir 15 à 20 % de leur portefeuille dans des actions internationales. Un simple 5% ou moins n’offre aucune protection et, par conséquent, les investisseurs feraient mieux d’investir en Inde.

Entre les marchés américains et non américains (EAEO – Europe, Australie et Extrême-Orient), comment un investisseur doit-il décider ?

L’investisseur doit choisir les États-Unis, car c’est la plus importante et la plus grande économie du monde. Les investisseurs qui cherchent à acheter certaines des meilleures sociétés au monde cotées en dehors des États-Unis peuvent se tourner vers le fonds EAEO.

Qu’est-ce qui fait du Motilal Oswal MSCI EAFE Top 100 Index Fund une opportunité unique pour les investisseurs indiens ? Qui devrait envisager d’investir dans le fonds?

Le fonds Motilal Oswal MSCI EAEO propose les 100 meilleures sociétés de la région des marchés développés, réputées pour sa stabilité politique, financière et monétaire. C’est le thème d’investissement le plus important en dehors des États-Unis et c’est un excellent moyen de posséder certaines des meilleures marques mondiales cotées en dehors des États-Unis. Il y a des moments dans l’histoire où ce thème a surperformé l’Inde et les États-Unis – par conséquent, une approche d’allocation d’actifs est logique tout en investissant à l’international.

Les investisseurs qui sont déjà des investisseurs aux États-Unis peuvent se tourner vers ce fonds. Contrairement aux États-Unis, où l’essentiel de la croissance provient de la technologie, l’EAEO est beaucoup plus diversifiée entre les secteurs, les actions et les pays.

