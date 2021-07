Les investisseurs indiens devraient-ils envisager d’investir sur le marché boursier américain depuis l’Inde ?

Compte tenu de la dépréciation soutenue de la roupie indienne par rapport au dollar américain, les rendements sur une plus longue période deviennent vraiment attrayants.

Cela a été une course spectaculaire pour le marché boursier en Inde. Depuis les plus bas de 7511 en mars 2020, le Nifty 50 est à une distance de toucher de 16000. Au cours des 12 derniers mois, Nifty 50 et BSE Sensex ont augmenté de près de 40 %. Plusieurs actions individuelles dans tous les secteurs ont beaucoup progressé et les investisseurs à long terme qui ont fait preuve de patience sont récompensés.

Cependant, outre le risque inhérent aux actions, il existe un autre risque que vous, en tant qu’investisseur indien, ne devez pas ignorer. Votre portefeuille est exposé au risque géographique si tous vos fonds sont investis sur le marché indien. Il est donc préférable d’apporter une diversification géographique à votre portefeuille en investissant dans différentes économies.

Et, ce qui pourrait être une meilleure option que d’investir dans le moteur de croissance de l’économie mondiale – les États-Unis. Investir dans des actions américaines d’Inde, ce n’est plus une affaire complexe. Presque similaire à l’achat d’actions de Reliance, CDSL ou Zomato, vous pouvez acheter des actions de Tesla, Amazon ou Facebook depuis votre domicile ou votre bureau.

Ce dont vous avez besoin, c’est d’une plate-forme de courtage qui dispose de tous les processus back-end en place pour vous aider à saisir vos ordres d’achat ou de vente sur les bourses américaines. La bonne nouvelle est qu’un tel arrangement est déjà en place et que le processus d’ouverture d’un compte de trading américain est très simple. « Tout le monde peut simplement ouvrir un compte auprès d’un courtier qui donne accès à des investissements mondiaux sur sa plateforme. L’investisseur peut compléter le processus de vérification KYC numérique avec une preuve d’identité et une preuve d’adresse dans les 30 minutes. Le partenaire courtier américain prend 48 heures pour approuver la création du compte. Le transfert de fonds d’une banque indienne à Overseas Bank prend environ 2-3 jours ouvrables. Après celui-ci peut commencer à trader. L’ensemble du processus prend de 48 heures à 72 heures », informe Sandeep Bhardwaj, PDG, Retail, IIFL Securities.

Si vous attendez toujours sur la touche et que vous allouez tout votre argent uniquement à l’économie nationale, voici ce que Sandeep a à vous dire sur les opportunités du marché américain. « Les actions américaines ont non seulement été l’une des plus performantes au cours des dernières années, mais permettent également aux investisseurs indiens d’accéder à des actions de nouvelles technologies à forte croissance comme Amazon, Tesla, Netflix, etc., qui sont des créateurs de grande valeur et ne sont pas disponibles pour les investisseurs. en Inde autrement. Il contribue également à diversifier votre portefeuille d’actions. De plus, compte tenu de la dépréciation soutenue de la roupie indienne par rapport au dollar américain, les rendements sur une plus longue période deviennent vraiment attrayants. »

En tant que débutant, vous pouvez commencer à acheter les meilleures actions américaines qui sont les leaders mondiaux dans leur propre domaine. Certains d’entre eux incluent les actions FAANG – Facebook, Apple, Amazon, Netflix et Google – puis commencent à ajouter des ETF et d’autres actions à moyenne et petite capitalisation à votre portefeuille international. Ouvrez un compte de trading international et laissez votre argent s’envoler au-delà des frontières où se trouve l’opportunité.

