Les investisseurs institutionnels de ZEE Entertainment demandent la destitution de MD Punit Goenka ; appel à l’AGE aujourd’hui

Les principaux investisseurs institutionnels de Zee Entertainment Enterprises (ZEE) Invesco Developing Markets Fund et sa filiale OFI Global China Fund LLC ont demandé la destitution du directeur général Punit Goenka et de deux administrateurs indépendants. Zee Entertainment Enterprises a déclaré dans un document en bourse qu’Invesco et OFI Global ont convoqué une assemblée générale extraordinaire (AGE) mardi. Invesco et OGI Global détiennent ensemble une participation de 17,88 % dans ZEE. Les deux investisseurs institutionnels ont en outre recommandé la nomination de six administrateurs indépendants au conseil d’administration de la société. Punit Goenka est le fils du président émérite du groupe Essel, Subhash Chandra.