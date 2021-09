Les investisseurs institutionnels de ZEEL devraient soutenir l’appel à la révocation des administrateurs

in

Les investisseurs avaient également demandé la destitution de Manish Chokhani et Ashok Kurien, qui ont démissionné avant l’assemblée générale annuelle de la société.

Par Rajesh Kurup

Un certain nombre d’investisseurs institutionnels dans Zee Entertainment Enterprises (ZEEL) sont susceptibles de soutenir l’appel à la révocation des administrateurs de la société lors de son assemblée générale extraordinaire (AGE), ont indiqué des sources.

« L’avis aux bourses ne précisait pas les raisons exactes recherchées pour la destitution de Punit Goenka en tant que directeur général et des deux administrateurs. Alors que certaines des sociétés de conseil en vote ont soulevé des problèmes de gouvernance d’entreprise, les investisseurs institutionnels aimeraient examiner les allégations avant de prendre un appel », a déclaré une source.

Dans son rapport, la société de courtage Edelweiss a déclaré que même si les perspectives de l’entreprise s’améliorent, l’histoire reste volatile. Avec des promoteurs détenant seulement 3,99 % dans ZEE, ce n’est qu’une question de temps avant que le conseil d’administration ne soit réorganisé, a déclaré Edelweiss.

Le 13 septembre, ZEEL a informé les bourses que les principaux investisseurs de la société, Invesco Developing Markets Fund et OFI Global China Fund, avaient demandé la destitution du directeur général Punit Goenka et de deux administrateurs. Les investisseurs, qui détiennent ensemble une participation de 17,88 % dans ZEEL, avaient demandé une AGE pour l’éviction des administrateurs.

Les investisseurs avaient également demandé la destitution de Manish Chokhani et Ashok Kurien, qui ont démissionné avant l’assemblée générale annuelle de la société.

Les investisseurs avaient demandé leur révocation en vertu de l’article 169 (qui autorise une société à révoquer un administrateur en adoptant une résolution ordinaire) et d’autres dispositions applicables de la loi sur les sociétés de 2013. Le conseil d’administration de ZEEL devra convoquer une AGE dans 45 jours.

ZEEL a déclaré qu’il examinait les demandes des investisseurs et prendrait les mesures nécessaires. En juin, les promoteurs détenaient 3,99 % du capital de ZEEL, les investisseurs institutionnels étrangers 57,46 %, les fonds communs de placement 8,10 %, les compagnies d’assurance 10 %, les investisseurs non institutionnels 19,93 % et les autres DII 0,52 %.

Les investisseurs institutionnels ont demandé la nomination de six de leurs propres candidats – Surendra Singh Sirohi, Naina Krishna Murthy, Rohan Dhamija, Aruna Sharma, Srinivasa Rao Addepalli et Gaurav Mehta – au conseil d’administration de ZEEL.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.