Les investisseurs institutionnels donnent leur feu vert à 10 résolutions pour la semaine se terminant le 15 octobre

Les investisseurs institutionnels ont voté en faveur de l’ensemble des 10 résolutions depuis le 8 octobre, dont celle de Godawari Power & Ispat (GPIL) avec une énorme majorité de 100 %. Selon les données compilées par la société de conseil en vote Institutional Investor Advisory Services India (IiAS), cela contraste fortement avec la semaine précédente terminée le 8 octobre, lorsque les investisseurs institutionnels ont désapprouvé un total de trois résolutions avec l’intégralité de leurs votes.

Pour la période de sept jours du 8 au 15 octobre, les investisseurs institutionnels ont soutenu les cinq résolutions de GPIL – notamment l’augmentation du capital social autorisé à 74 crore de 53 crore, l’émission d’actions gratuites et la modification de l’acte constitutif, entre autres – avec 100% voix. Le vote du GPIL a eu lieu lors de son assemblée générale extraordinaire (AGE) tenue le 14 octobre.

La proposition d’ABB Power Products and Systems India de changer son nom en Hitachi Energy India a également été soutenue par 100 % des votes des investisseurs institutionnels. Les 10 résolutions soumises au vote au cours de la période de référence ont été approuvées.

Selon IiAS, les résultats suggèrent un retour à la normale après une saison de vote active (entre juin et septembre) alors que toutes les résolutions ont été approuvées.

Les quatre résolutions de MRF, toutes visant à verser une rémunération continue aux administrateurs, ont également été votées par un maximum de 54,60 % des voix totales des investisseurs institutionnels. Les résolutions du plus grand fabricant de pneus du pays ont reçu un maximum de 45,41 % de voix contre les résolutions, selon les données.

Les résolutions comprenaient le paiement d’une rémunération conformément aux conditions existantes au président et directeur général KM Mammen, aux directeurs généraux Arun Mammen et Rahul Mammen Mappillai, pouvant dépasser 2,5% des bénéfices nets des exercices 2022 et 2023.

Alors que les investisseurs institutionnels ont donné un coup de pouce aux résolutions du MRF, elles ont toutes été approuvées, selon les données de l’IiAs.

Pour la première semaine terminée le 1er octobre (commencée le 24 septembre), les investisseurs institutionnels – institutions financières, fonds communs de placement, sociétés de capital-risque et compagnies d’assurance, entre autres – avaient désapprouvé un total de 9 résolutions.

