Les investisseurs institutionnels haussent les enchères en 2021, désapprouvent 1 065 résolutions

Les investisseurs institutionnels votent de plus en plus contre même ce qui était considéré comme des questions de routine, comme les nominations d’administrateurs, les rémunérations et les nominations d’auditeurs, entre autres.

Par Rajesh Kurup

Les investisseurs institutionnels ont voté contre 1 065 résolutions depuis le début de la saison des AGA cette année, avec plus de 20 % de leurs votes totaux, soit près du double de celui enregistré l’année dernière. Pour l’année civile 2020, 596 résolutions ont été votées contre avec plus de 20 % des voix des actionnaires institutionnels. Les détails du vote de 10 523 résolutions étaient disponibles cette année (jusqu’au 2 décembre), contre 10 508 en 2020, selon primeinfobase.com, un outil de suivi des données d’entreprise.

« Plus de 20 % des investisseurs institutionnels votant contre une résolution constituent une dissidence suffisamment importante car ils sont bien informés et très peu de résolutions sont effectivement rejetées par les actionnaires. La plupart des résolutions sont adoptées en raison des participations des promoteurs dans ces entreprises », a déclaré à FE Pranav Haldea, directeur général de Prime Database Group.

« La participation des investisseurs institutionnels, sur une base globale, est passée de 27% à 36% au cours des 10 dernières années. Cette tendance devrait également se poursuivre l’année prochaine alors que les investisseurs de portefeuille étrangers, les fonds communs de placement et les compagnies d’assurance deviennent plus dominants », a déclaré Haldea, ajoutant que cela conduit à un pouvoir de vote plus élevé.

Au cours de l’année civile 2020, le nombre de résolutions votées par plus de 20 % des investisseurs institutionnels était de 596, contre 983 en 2019, ce qui était également le plus élevé depuis 2016. En 2018, jusqu’à 701 résolutions ont été rejetées par les institutionnels. actionnaires, contre 594 en 2017 et 605 en 2016.

« Ceci (données de vote) montre que les investisseurs institutionnels prennent leurs responsabilités de gérance plus au sérieux. Je pense que c’est un signe que les investisseurs ne cochent plus la case pour être plus nuancés et réfléchis lorsqu’ils votent sur des résolutions », a déclaré Amit Tandon, fondateur et directeur général de la société de conseil en vote Institutional Investor Advisory Services India (IiAS).

Parmi les entreprises Nifty 200, les résolutions de Reliance Industries, Hindustan Unilever, Bajaj Finance, Bharti Airtel, Asian Paints, Maruti Suzuki India et Ultratech Cement ont été rejetées par les investisseurs institutionnels (à plus de 20 %) cette année.

Environ 29 résolutions de 20 sociétés cotées telles que Eicher Motors, Linde India, Kajaria Ceramics, Cyient, Birla Corporation, V-Mart Retail, Advanced Enzyme Technologies et Jammu & Kashmir Bank, entre autres, ont été rejetées cette année.

Cette année, parmi les résolutions qui ont été rejetées à plus de 20 %, les changements au sein du conseil d’administration sont en tête des classements avec 592 résolutions, suivis des rémunérations du conseil d’administration (285), des nominations clés à la direction (178), des programmes d’options d’achat d’actions pour les salariés (159), de la cession ou de la fusion des filiales (63) et des résultats financiers (37), entre autres.

