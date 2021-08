Les investisseurs institutionnels montrent plus d’intérêt pour les crypto-monnaies. Après une appréciation des prix à long terme. Et l’adoption généralisée de Bitcoin.

En bref, l’adoption généralisée des crypto-monnaies a augmenté ces dernières années. Et en partie, elle s’est accélérée grâce à la pandémie. Puisqu’ils sont considérés comme un investissement pour se protéger contre l’inflation en période d’incertitude économique.

Plus précisément, plusieurs facteurs ont contribué au changement d’avis des investisseurs institutionnels. Actuellement, beaucoup de choses ont changé dans l’industrie :

L’adoption s’est considérablement améliorée et l’utilisation des crypto-monnaies est largement répandue. Pour les paiements transfrontaliers. Un nombre croissant de personnes voient le Bitcoin comme une réserve de valeur et une couverture contre l’inflation. La faiblesse induite par la pandémie des monnaies traditionnelles.

En effet, l’écosystème de la crypto-monnaie s’est considérablement étendu. Mais il existe toujours des risques existentiels à investir dans les crypto-monnaies. Principalement en raison de sa volatilité et de sa vulnérabilité à la spéculation.

Cependant, un rapport annuel de PwC et Elwood Asset Management a révélé que la moitié des hedge funds dans le monde sont désormais investis dans des crypto-monnaies.

Ce n’est un secret pour personne que la plupart des investisseurs institutionnels participent prudemment au marché des crypto-monnaies pour la première fois cette année.

En fait, de plus en plus d’entités majeures ont adopté les crypto-monnaies et fournissent des services de cryptographie à leurs clients. Des entreprises comme Tesla ont Bitcoin. Alors que Microsoft, Overstock et Starbucks acceptent désormais les crypto-monnaies comme mode de paiement.

De plus, PayPal et Square permettent également aux utilisateurs d’acheter des crypto-monnaies via leurs plateformes. Et le Bureau du contrôleur de la monnaie des États-Unis (OCC) a accordé aux banques la permission d’offrir des services de garde de crypto-monnaie aux clients.

De même, Elon Musk et Jack Dorsey déclarent ouvertement leur soutien à Bitcoin. Et plusieurs critiques ont changé d’avis sur la technologie.

Augmenter l’exposition des crypto-monnaies

À cet égard, MicroStrategy, Grayscale, Tesla et Galaxy Digital Holdings ont élargi leurs portefeuilles pour inclure les crypto-monnaies. Et un nombre considérable d’investisseurs institutionnels envisagent d’augmenter leur exposition.

Plus précisément, MicroStrategy est revenu pour acheter plus de Bitcoin (BTC). La société a ajouté 3 907 BTC à ses avoirs, entre le 1er juillet et le lundi 23 août. Avec son dernier achat, la firme de Michael Saylor compte désormais 108 992 BTC.

MicroStrategy a acheté 3 907 bitcoins supplémentaires pour ~ 177 millions de dollars en espèces à un prix moyen de ~ 45 294 $ par #bitcoin. Au 23/08/21, nous avons #hodl ~ 108 992 bitcoins acquis pour ~ 2 918 milliards de dollars à un prix moyen de ~ 26 769 $ par bitcoin. $ MSTRhttps: //t.co/8jUlJImJbO – Michael Saylor⚡️ (@michael_saylor) 24 août 2021

Ainsi, Chrstine Sandler, responsable des ventes et du marketing chez Fidelity Digital Assets, a déclaré: “L’intérêt des institutions pour les crypto-monnaies augmente.”

Incidemment, Nickel Digital Asset Management déclare : « Dans l’enquête internationale menée auprès de 100 institutions, 82 % ont déclaré qu’elles augmenteraient leurs avoirs en crypto-monnaie d’ici 2023. »

De plus : « 58 % des personnes interrogées ont cité les perspectives de croissance du capital à long terme comme la principale raison pour laquelle elles augmentent leur allocation. 38% ont déclaré qu’ils seraient plus à l’aise avec les crypto-monnaies. Et 34% l’ont attribué à l’amélioration de l’environnement réglementaire entourant les crypto-monnaies. »

Combien faut-il investir ?

En effet, si vous êtes un nouveau venu et que vous envisagez de vous lancer sur ce marché, les experts indiquent qu’il faut le faire avec prudence. Et surtout avec l’éducation.

En particulier, le montant idéal qu’une personne devrait investir dans des crypto-monnaies dépend principalement de sa tolérance au risque. Et de sa capacité financière à absorber les pertes. En plus d’avoir une connaissance substantielle du monde de la cryptographie.

La plupart des gestionnaires d’actifs utilisant la crypto pour certains clients recommandent de s’en tenir à une petite allocation. Disons 0,5-1% du portefeuille total.

Il est important de noter que l’industrie de la cryptographie évolue très rapidement. Et bien que personne ne puisse prédire avec certitude comment les choses se dérouleront dans l’espace, beaucoup conviendront que l’adoption de Bitcoin continuera d’augmenter.

En guise de clôture, qui n’a pas encore ajouté de crypto-monnaies à son portefeuille ? Laissez votre avis dans la zone de commentaire.

Je prends ma retraite avec cette phrase de Leonard Kostovetsky : “Bitcoin, ce sera peut-être une couverture contre l’inflation un jour, mais pas maintenant.”

