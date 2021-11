Les investisseurs institutionnels ont besoin du bon partenaire pour un monde crypto réglementé

Grâce au développement de son écosystème blockchain et d’actifs virtuels, Huobi Tech est désormais une plate-forme de services d’actifs virtuels à guichet unique entièrement conforme en Asie et un partenaire clé pour de nombreux clients institutionnels du secteur des crypto-monnaies. Avec sa suite complète de licences, Huobi Tech a formé un écosystème en boucle fermée d’actifs virtuels qui intègre des services de cloud, de centre de données, de SaaS, de gestion d’actifs, de confiance, de garde et de courtage.

