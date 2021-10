Les investisseurs institutionnels ont voté contre trois résolutions depuis le 1er octobre : données IiAS

Deux résolutions de Repro India – actions préférentielles et émission de bons de souscription – ont également été favorisées par un énorme 100 % des voix exprimées par les investisseurs institutionnels.

Les investisseurs institutionnels ont désapprouvé un total de trois résolutions depuis le 1er octobre, dont celle de Centum Electronics, avec une énorme majorité de 100%, selon les données compilées par la société de conseil en vote Institutional Investor Advisory Services India (IiAS).

Selon les données, les résolutions de Centum Electronics pour son plan d’unités d’actions restreintes 2021 (RSU 2021) ont été rejetées par l’ensemble des voix exprimées.

RSU 2021 est une initiative visant à récompenser les salariés, alors que l’entreprise envisageait également d’étendre le dispositif aux salariés de ses filiales. La résolution de CarTrade Tech d’accorder des droits spéciaux à certains actionnaires était l’autre résolution qui n’était pas en faveur des investisseurs institutionnels. Les investisseurs institutionnels de la société ont rejeté la proposition avec 64,8% du total des votes interrogés, selon les données recueillies pour une période de sept jours commençant le 1er octobre.

Sur un total de 11, huit résolutions ont été votées avec une majorité de 95 % et plus. Les quatre résolutions de CarTrade Tech – tous les plans d’options d’achat d’actions des employés – ont été votées avec une majorité de 97,2 % du total des votes des investisseurs institutionnels.

La résolution de SRF concernant les actions gratuites a été approuvée à une majorité de 95,1 % des voix, et une autre visant à modifier le capital social autorisé de la société a également été privilégiée avec 100 % des voix exprimées.

Deux résolutions de Repro India – actions préférentielles et émission de bons de souscription – ont également été favorisées par un énorme 100 % des voix exprimées par les investisseurs institutionnels.

Cependant, toutes les 11 résolutions ont été approuvées sur la base de l’actionnariat des promoteurs dans la société. Selon la loi, 50 % du total des votes est requis pour que les résolutions ordinaires soient adoptées et celui des résolutions spéciales est de 75 %.

Pour la semaine précédente terminée le 1er octobre, les investisseurs institutionnels – institutions financières, fonds communs de placement, sociétés de capital-risque et compagnies d’assurance entre autres – avaient désapprouvé un total de neuf résolutions.

