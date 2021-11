Les investisseurs institutionnels rejettent 1 en faveur de 22 résolutions depuis le 12 novembre : IiAS

La participation institutionnelle dans Elpro s’élève à 13,8%, tandis que 42,4% des investisseurs institutionnels ont voté. (Image représentative)

Rajesh Kurup

Les investisseurs institutionnels ont voté contre la résolution d’Elpro International d’augmenter la limite des transactions intersociétés avec un énorme 100 % des voix exprimées, alors qu’ils étaient en faveur de 22 résolutions depuis le 12 novembre.

Selon les données compilées par la société de conseil en procuration Institutional Investor Advisory Services India (IiAS), la résolution d’EIL d’augmenter la limite des transactions intersociétés à Rs 2 500 crore de Rs 1 000 crore n’était pas en faveur des investisseurs institutionnels.

La participation institutionnelle dans Elpro s’élève à 13,8%, tandis que 42,4% des investisseurs institutionnels ont voté.

Après avoir vendu sa participation dans PNB MetLife Insurance Company (PMICL) pour Rs 1430 crore et l’afflux ultérieur de liquidités, Elpro cherchait à obtenir l’approbation d’une augmentation de sa limite ICD afin de mobiliser des ressources financières pour de futures opportunités. Malgré la dissidence, la résolution a été approuvée.

Cependant, la résolution d’Elpro International demandant l’approbation de la vente de 229,8 millions d’actions de PMICL à MetLife International Holdings a été approuvée par l’intégralité des voix des investisseurs institutionnels.

De même, les trois résolutions de Procter & Gamble Hygiene & Health Care ont également été approuvées par 100 % des voix des investisseurs institutionnels lors de l’assemblée générale annuelle (AGA) de la société. Celles-ci allaient de l’approbation des dividendes à la rémunération des auditeurs et à l’adoption des états financiers.

La résolution de Macrotech Developers demandant l’émission d’actions ou de titres liés à des actions pour Rs 4 000 crore et quatre résolutions de Dhani Services (émission d’actions préférentielles à diverses entreprises) ont également été approuvées avec un pourcentage de voix. Les investisseurs institutionnels ont également approuvé deux résolutions chacune de Dhani Services (nomination des administrateurs) et Indiabulls Housing Finance (nomination des commissaires aux comptes) avec 99,9 % du total des voix exprimées.

L’approbation de Nucleus Software Exports pour le rachat de 2,27 millions d’actions pour un total de Rs 158 crore (98,9%) et la nomination du directeur de Grasim Industries (97,5 %) ont été entre autres approuvées par les investisseurs institutionnels au cours de la période de sept jours, selon les données.

Pour la semaine précédente comparable commençant le 4 novembre, les investisseurs institutionnels avaient favorisé 34 résolutions, dont 18 – dont celle de Mahindra & Mahindra Financial Services – approuvées avec un énorme 100 % des voix exprimées.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.