Les investisseurs institutionnels rejettent 2 résolutions, votent contre 2 autres : IiAS

Les investisseurs institutionnels ont rejeté deux résolutions, dont celle de l’IDFC, et ont voté contre deux autres avec une énorme majorité de 98% depuis le 17 septembre, a déclaré IiAS.

La résolution d’IDFC demandant la nomination de Vinod Rai en tant qu’administrateur non indépendant et non exécutif pendant deux ans a été rejetée avec 58,2% des voix des investisseurs institutionnels, selon les données compilées par la société de conseil en vote Institutional Investor Advisory Services India (IiAS). La résolution de Honda India Power Products sollicitant des transactions avec des parties liées avec des sociétés du groupe a également été rejetée avec 71,7% des voix.

La résolution de Bliss GVS Pharma de nommer Gagan Harsh Sharma au poste de directeur général a été rejetée par 99,8 % du total des voix. La résolution de Sanghi Industries de nommer Dabbir Badri Narayan Rao en tant qu’administrateur indépendant a également été rejetée avec 98,3% du total des votes exprimés par les actionnaires institutionnels.

L’adoption par Gati des états financiers pour l’exercice clos le 31 mars 2021, les résolutions de nomination d’administrateurs par Triveni Engineering & Industries, West Coast Paper Mills et Motherson Sumi Systems, entre autres, n’ont pas non plus été favorisées par la majorité des investisseurs institutionnels. Les investisseurs institutionnels dans les entreprises indiennes comprennent les banques, les fonds communs de placement et les grandes entreprises. Sur les 291 résolutions examinées par l’IiAS, le résultat d’une n’était pas connu. Alors que 11 ont été approuvés, les données de vote n’étaient pas immédiatement disponibles, a-t-il déclaré. Sur les 279 résolutions restantes, 18 résolutions ont été votées contre avec plus de 50 % des voix des actionnaires institutionnels, mais ont été approuvées sur la base du modèle d’actionnariat.

Cinq résolutions de l’application de livraison de nourriture Zomato, qui est devenue la première licorne du pays à faire ses débuts en bourse, ont été approuvées par la majorité des actionnaires institutionnels. Cependant, la décision de la licorne de ratifier un plan d’options d’achat d’actions pour les employés a reçu plus de 50 % des voix. Les investisseurs institutionnels avaient voté en faveur avec 90 % de leur participation totale dans 173 résolutions et avec 100 % en faveur de 139 résolutions, selon les données.

Parmi les résolutions qui ont été favorables aux investisseurs institutionnels ayant exprimé plus de 50% de leurs votes, citons l’approbation par Muthoot Finance de la révision de la rémunération de l’administrateur à temps plein Alexander George, la nomination d’Arvind Chokhany par Jubilant Pharma et la nomination par IDFC de Jaimini Bhagwati en tant qu’administrateur indépendant. .

