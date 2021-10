Actualités Bitcoin

Les investisseurs institutionnels « reviennent au Bitcoin » alors que les problèmes d’inflation réapparaissent, selon JPMorgan

AnTy10 octobre 2021

Kevin O’Leary de Shark Tank, qui était auparavant un sceptique vis-à-vis des bitcoins et devient maintenant optimiste, a également révélé récemment qu’il possédait désormais plus de crypto que d’or pour la première fois.

Alors que le prix du Bitcoin devient haussier, JPMorgan fait de même pour la crypto-monnaie de mille milliards de dollars.

Dans sa dernière note partagée avec les clients, l’agent bancaire a déclaré que Bitcoin ressemble de plus en plus au nouvel or comme couverture contre l’inflation.

Se négociant actuellement au-dessus de 55 000 $, Bitcoin est en hausse de plus de 89 % depuis le début de l’année. Pendant ce temps, l’or est en baisse de 7,3% au cours de la même période.

Alors que la principale crypto-monnaie connaît de grandes fluctuations, les investisseurs ne sont pas dérangés par cela, a déclaré JPMorgan dans la note de cette semaine.

« Les investisseurs institutionnels semblent revenir au Bitcoin, le considérant peut-être comme une meilleure couverture contre l’inflation que l’or. »

La banque voit des signes provisoires indiquant que le passage de l’or au Bitcoin, qui a été observé pour la dernière fois au quatrième trimestre de 20220 et au début de 2021, a commencé à réapparaître ces dernières semaines.

« La réapparition des préoccupations d’inflation parmi les investisseurs a renouvelé l’intérêt pour l’utilisation de Bitcoin comme couverture contre l’inflation. »

Selon la banque, l’argent passe du métal précieux à l’or numérique. De plus, la récente montée en puissance de la solution de paiement de couche 2 de Bitcoin Lightning Network au Salvador est une aubaine pour la crypto-monnaie.

De plus, les assurances du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, et du président de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, Gary Gensler, qu’ils n’interdiront pas Bitcoin pourraient alimenter le rallye, selon le rapport JPMorgan.

La crypto ne s’en va tout simplement pas

Ces commentaires optimistes de JPMorgan surviennent alors que Dawn Fitzpatrick, responsable du fonds spéculatif de George Soros, Soros Fund Management, a révélé que les fonds possèdent du Bitcoin. De plus, Kevin O’Leary de Shark Tank a déclaré que ses avoirs en crypto l’emportent désormais sur l’or dans son portefeuille cette semaine.

« J’ai 5% d’or. La crypto pour la première fois est plus que de l’or pour moi. « La meilleure façon de voir les choses, si vous êtes un investisseur, soit vous croyez à la finance décentralisée et à la finance centralisée, soit vous croyez au Bitcoin et à Ethereum et à la blockchain. »

Auparavant sceptique en matière de Bitcoin et de crypto, O’Leary dit maintenant qu’il vise une allocation de 7% d’ici la fin de l’année parce qu’il y croit.

« J’ai fait de nombreux paris avec différentes entreprises maintenant qu’elles développent des produits dans ces domaines, et je suis assez à l’aise avec où je suis assis », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il n’est plus d’accord avec une exposition nulle à la crypto.

En ce qui concerne le scénario réglementaire entourant l’industrie de la cryptographie, l’homme de 67 ans a déclaré qu’il ne « voyait pas de situation dans laquelle les cryptos disparaîtraient ».

Selon O’Leary, les améliorations de productivité offertes par les crypto-monnaies ainsi que l’infrastructure de la finance décentralisée (DeFi) « sont beaucoup trop intéressantes, même pour les gouvernements ». Il ne pense pas non plus que le gouvernement américain veuille « prendre du retard dans le développement de nouveaux systèmes et services de paiement en ligne ».

