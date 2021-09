Les investisseurs institutionnels se préparent à investir dans les crypto-monnaies l’année prochaine

Six investisseurs institutionnels et gestionnaires de fortune sur dix des États-Unis, du Royaume-Uni, de France, d’Allemagne et des Émirats arabes unis qui n’ont actuellement aucune exposition aux crypto-monnaies et aux actifs numériques, prévoient d’y investir pour la première fois au cours de la prochaine année. Selon de nouvelles données, partagées par Nickel Digital Asset Management. L’enquête réalisée suggère que 62% des investisseurs institutionnels se prépareront à investir dans les crypto-monnaies l’année prochaine.

Dans la plupart des cas, cela se fera uniquement par des investisseurs professionnels « testant » le marché en termes de fonctionnement, d’infrastructure et de liquidité. Plutôt que des investissements sérieux, selon le gestionnaire d’investissement Nickel Digital Asset Management, qui a mené l’étude.

La principale raison invoquée pour investir dans des actifs numériques pour la première fois est les perspectives de croissance du capital à long terme des crypto-monnaies et des actifs numériques. Un avis cité par 47%.

Pendant ce temps, 44% ont déclaré qu’ils étaient plus confiants dans ce secteur car de nombreuses entreprises et gestionnaires de fonds investissent désormais dans les crypto-monnaies.

De leur côté, 41% se sont dits intéressés à faire leurs premiers investissements dans les crypto-monnaies car l’environnement réglementaire s’améliore. Alors qu’un sur trois, 34% ont déclaré que c’était parce qu’il s’agissait d’une bonne protection contre l’inflation.

Facebook annonce un fonds d’investissement de 50 millions de dollars pour développer son Metaverse virtuel

Facebook a annoncé qu’il allouerait 50 millions de dollars à un fonds de deux ans pour commencer à travailler sur la réalisation de la vision de l’entreprise d’un métaverse virtuel.

La feuille de route de Facebook pour la construction de son métaverse a été annoncée le 27 septembre, avec un financement destiné à soutenir les “partenaires mondiaux de programme et de recherche” cherchant à construire la plate-forme, en plus de la recherche interne.

« Le Metaverse ne sera pas construit du jour au lendemain par une seule entreprise. Nous collaborerons avec les décideurs politiques, les experts et les partenaires de l’industrie pour y arriver », souligne l’annonce.

Le métaverse permettra aux gens d’interagir les uns avec les autres, avec des objets numériques et avec le monde physique à travers leur avatar dans un environnement virtuel. Le financement sera assuré par le biais des programmes XR et du fonds de recherche de Facebook.

Alibaba va interdire la vente de mineurs de crypto-monnaie au milieu de la répression chinoise

Alibaba a officiellement annoncé lundi que sa plate-forme interdirait les ventes de mineurs de crypto-monnaie. Et, il suspendra les catégories pour les mineurs de blockchain et les accessoires de son site Web le 8 octobre.

En plus d’arrêter les ventes d’appareils de minage de crypto, Alibaba imposera une interdiction d’utiliser ses plateformes pour vendre les principales crypto-monnaies. Comme Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Litecoin (LTC). Ainsi que des pièces plus petites comme Quark (QRK).

Les nouvelles restrictions impliquent, sans s’y limiter, le matériel et les logiciels liés à l’extraction de crypto-monnaie. Ainsi que des tutoriels, des guides et des stratégies pertinents, l’annonce a noté.

Morgan Stanley double son exposition au Bitcoin

L’une des plus grandes banques d’investissement des États-Unis, Morgan Stanley, aurait doublé sa détention d’actions Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) depuis avril de cette année.

Dans son dernier dépôt auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine, la banque a dévoilé son Morgan Stanley Europe Opportunity Fund, qui vise à investir dans des sociétés européennes « établies et émergentes ». Et il a un total de 371 millions de dollars d’actifs, il possédait 58 116 actions GBTC au 31 juillet.

Bien que l’exposition du Fonds européen aux crypto-monnaies ait pu augmenter, la banque d’investissement dispose également d’autres quantités considérables de GBTC dans plusieurs portefeuilles institutionnels.

Le groupe chinois La société minière Ethereum BeePool fermera ses portes à la suite de la répression des crypto-monnaies

BeePool, le quatrième plus grand pool minier d’Ethereum au monde en termes de taux de hachage, suspendra tous ses services aux mineurs à partir du 15 octobre à 15h59 UTC. C’est ce que l’entreprise a déclaré mardi.

Pour l’instant, l’opérateur de pool minier basé en Chine a suspendu les inscriptions pour les nouveaux utilisateurs et les nouveaux comptes subsidiaires pour les utilisateurs existants. Selon un avis sur le site officiel de BeePool.

La société a déclaré qu’elle suspendait ses services en raison de problèmes de réglementation et de conformité liés à la répression de la semaine dernière par le gouvernement chinois. La Banque populaire de Chine, la banque centrale du pays, a intensifié sa répression contre les crypto-monnaies, déclarant illégales les transactions liées aux crypto-monnaies.

