Les investisseurs institutionnels sont favorables à 34 résolutions depuis le 6 novembre : IiAS

Les résolutions de nomination des administrateurs proposées par Transpek Industry ont été approuvées par les actionnaires, cependant, le schéma de vote des investisseurs institutionnels n’était pas disponible dans l’immédiat.

Par Rajesh Kurup

Les investisseurs institutionnels ont favorisé 34 résolutions depuis le 4 novembre, dont 18 – dont celle de Mahindra & Mahindra Financial Services – approuvées avec un énorme 100 % des voix exprimées.

Selon les données compilées par la société de conseil en vote Institutional Investor Advisory Services India (IiAS), deux résolutions de Mahindra & Mahindra Financial Services (toutes deux visant à nommer des commissaires aux comptes conjoints) ont été approuvées avec l’intégralité des voix exprimées par les investisseurs institutionnels.

La résolution de Shilpa Medicare demandant l’approbation d’une émission préférentielle d’actions totalisant 298 crores aux non-promoteurs, et les six résolutions de Procter & Gamble Health, y compris la déclaration de dividendes, ont été approuvées par l’ensemble des voix.

Les sept résolutions de Honda India Power Products – y compris les transactions avec des parties liées avec l’américain Honda Motor et l’asiatique Honda Motor et la nomination d’un administrateur à plein temps – ont également été adoptées sans opposition.

Une résolution d’Aster DM Healthcare de nommer un administrateur indépendant et la décision d’Akzo Nobel India de nommer un administrateur exécutif sont les autres qui ont été votées avec une majorité de cent pour cent.

Un total de trois résolutions de Honda Power India – deux transactions avec des parties liées avec Honda Cars India et une sollicitant l’approbation des actionnaires pour rémunérer un administrateur à plein temps – ont été rejetées par 1% des voix des investisseurs institutionnels.

Au cours de la semaine du rapport, le co-commissaire aux comptes de la Housing Development Finance Corporation a reçu un avis favorable avec 99,9% des voix, tandis que le projet de Tata Steel Long Products de réviser la rémunération du directeur général Ashish Anupam a été favorisé avec 99,8% des voix.

Les autres résolutions privilégiées par les investisseurs institutionnels sont la résolution d’Aster DM Healthcare (99,7%) de reconduire un administrateur indépendant et celle de Housing Development Finance Corporation (99,9%) de nommer un co-commissaire aux comptes.

Une résolution d’Orient Paper & Industries a été votée contre avec 44,2% mais a obtenu 55,8% des voix des investisseurs institutionnels. Malgré la dissidence, la résolution a été approuvée.

