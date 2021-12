Les investisseurs institutionnels sont favorables aux 37 résolutions depuis le 26 novembre : IiAS

La résolution de GMM Pfaudler visant à amender les statuts (AoA), les résolutions de Phillips Carbon Black de changer son nom en PCBL et la nomination d’un administrateur indépendant et la résolution de Motherson Sumi Systems d’approuver les investissements et les prêts jusqu’à Rs 250 crore dans CIM Tools ont été favorisés avec l’ensemble des suffrages exprimés.

Par Rajesh Kurup

Les investisseurs institutionnels ont favorisé les 37 résolutions depuis le 26 novembre, tandis que 17 d’entre elles – dont celle de Tata Power et Phillips Carbon Black – ont été approuvées avec un énorme 100 % des voix exprimées.

Selon les données compilées par la société de conseil en vote Institutional Investor Advisory Services India (IiAS), la proposition de Tata Power de fusionner sa filiale à 100 % Coastal Gujarat Power avec elle-même et la nomination des auditeurs d’AAVAS Financiers, entre autres, ont été approuvées par un énorme 100 % des votes des investisseurs institutionnels.

La résolution de GMM Pfaudler visant à amender les statuts (AoA), les résolutions de Phillips Carbon Black de changer son nom en PCBL et la nomination d’un administrateur indépendant et la résolution de Motherson Sumi Systems d’approuver les investissements et les prêts jusqu’à Rs 250 crore dans CIM Tools ont été favorisés avec l’ensemble des suffrages exprimés.

Deux résolutions de TTK Prestige (subdivision des actions et modification de la clause de capital du mémorandum d’association), quatre de Gujarat Mineral Development Corporation (rémunération des commissaires aux comptes, adoption des états financiers, approbation du dividende) et deux d’Apollo Pipes ( attribution gratuite d’actions et augmentation du capital social) ont été adoptées sans opposition.

La nomination d’un administrateur indépendant par Home First Finance Company India et la fusion par Mangalore Refinery & Petrochemicals de sa filiale à 100 % ONGC Mangalore Petrochemicals avec elle-même ont été, entre autres, votées avec une majorité de cent pour cent.

Au cours de la semaine du rapport, les plans de Home First Finance visant à introduire un programme d’options d’achat d’actions pour les employés ont été approuvés avec 99,89 % des voix, les résolutions du Dr Lal PathLabs et de Phillips Carbon Black visant à nommer des administrateurs indépendants ont été approuvées avec 99,50 % et 99,30 % des voix, respectivement.

La résolution de Colgate-Palmolive (Inde) de nommer un administrateur indépendant a reçu le moins des votes des investisseurs institutionnels avec 52,05%, suivi de Phillips Carbon Black (avec 58,53% pour reconduire le directeur général) et Kajaria Ceramics (59,49% pour accorder des prêts aux filiales, entre autres.

Au cours de la semaine précédente, les investisseurs institutionnels ont voté contre six résolutions, dont six résolutions ont été presque entièrement votées contre, alors qu’ils étaient en faveur de 16.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.