Les investisseurs institutionnels vendent AAPL, ne voient pas quatre tendances, dit Morgan Stanley

Le premier trimestre de l’année a vu plus d’investisseurs institutionnels vendre AAPL que l’acheter, selon un nouveau rapport publié aujourd’hui. Bien que la baisse de l’actionnariat institutionnel soit faible, il s’agit toujours de la plus forte baisse séquentielle depuis 2013.

Morgan Stanley dit qu’il y a deux raisons à cela – mais bien d’autres raisons de croire en AAPL…

PED30 a vu la note d’investissement de Morgan Stanley.

Alors que la propriété active est toujours en hausse de 50 pb en glissement annuel, il s’agit de la plus forte baisse séquentielle depuis 2013. La pondération du S&P 500 d’Apple a chuté de 96 pb Q / Q, la plus forte baisse séquentielle depuis aussi loin que nous disposons de données (2009).

En clair, il y a eu une baisse de 0,6% de la valeur des actions détenues par les grands investisseurs, et bien que cela semble petit, c’est assez significatif.

La note suggère qu’il y a deux raisons à cette vision prudente des perspectives d’AAPL.

La partie «croissance à la valeur» fait référence à deux raisons différentes pour investir dans une action. Les investisseurs en croissance, comme leur nom l’indique, recherchent des entreprises qui, selon eux, sont susceptibles de connaître une croissance spécifique du marché. Les investisseurs de valeur, en revanche, recherchent des actions qui, à leur avis, sont actuellement sous-évaluées – où l’entreprise ne connaîtra peut-être pas une croissance substantielle, mais le marché se rendra compte que l’action est sous-évaluée compte tenu d’autres facteurs tels que la capacité à maintenir des -les ventes sur marge.

L’analyste de Morgan Stanley, Katy Huberty, admet que l’action est de 26% inférieure à ses prévisions pour aujourd’hui, mais affirme qu’il y a encore beaucoup de raisons d’être optimiste – y compris quatre tendances technologiques clés.

L’adoption croissante de la technologie 5G, la poursuite du travail, apprendre et jouer à partir de la demande domestique, la prolifération des appareils portables et la pénétration et la monétisation croissantes du contenu et des services numériques.

Plus certains facteurs spécifiques à Apple.

Des programmes de financement, de versement et d’échange élargis accélèrent la demande en dehors des 5 principaux marchés d’Apple et poussent les utilisateurs existants à passer à des produits ASP plus performants.

À notre avis, ces facteurs, combinés à 300 pb d’expansion de la marge brute, 470 pb d’expansion de la marge opérationnelle et plus de 80 milliards de dollars de rachats d’actions, entraîneront une croissance du chiffre d’affaires de 29% et une croissance du BPA de 57% au cours de l’exercice 21.

À plus long terme, l’accélération de la croissance de la base installée des appareils, la monétisation plus rapide des services et l’expansion sur des marchés nouveaux et adjacents confirment notre opinion selon laquelle l’écosystème de produits et services d’Apple soutiendra une croissance annuelle des revenus de plus de 10% au cours des 5 prochaines années.