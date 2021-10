Les investisseurs institutionnels votent contre 9 résolutions : IiAS

in

Les investisseurs ont voté avec plus de 90 % de leur participation dans 233 résolutions, avec 22 instances toutes 100 % des suffrages exprimés

Par Rajesh Kurup

Les investisseurs institutionnels ont désapprouvé un total de neuf résolutions depuis le 24 septembre, dont cinq de Globus Spirits qui ont été votées contre avec une énorme majorité de 100 %. Selon les données compilées par la société de conseil en vote Institutional Investor Advisory Services India (IiAS), la résolution de Birla Corporation de nommer Rameshwar Singh Thakur en tant qu’administrateur non exécutif non indépendant a été rejetée avec une majorité de 87,2% des voix exprimées.

Deux résolutions de Kajaria Ceramics – nomination de Dev Datt Rishi en tant qu’administrateur indépendant et octroi de prêts à des filiales – ont été rejetées avec respectivement 56,9 % et 87,2 % des voix. Les résolutions de Globus Spirits qui n’étaient pas en faveur des actionnaires institutionnels étaient toutes des transactions avec des parties liées, selon les données de sept jours à compter du 24 septembre.

Sur un total de neuf, huit résolutions rejetées par les actionnaires institutionnels ont également été rejetées lorsque le total des votes exprimés a été pris en compte. Une résolution d’IRCON International pour approuver la modification de la clause des objets de l’acte constitutif a reçu 100% des votes des actionnaires institutionnels. Cependant, la résolution a été rejetée car d’autres actionnaires ont voté contre.

Le résultat du vote de certaines résolutions telles que RailTel Corporation of India a été une surprise, a déclaré IiAs.

La résolution de RailTel de reconduire Ashutosh Vasant, contre qui la société de conseil en vote avait soulevé des inquiétudes, a été adoptée. IiAS a allégué que Vasant n’avait pas assisté aux réunions du conseil d’administration au cours de l’exercice 21 depuis que sa charge avait été retirée et qu’aucun document à l’ordre du jour n’avait été partagé avec lui.

Sur le total de 982 résolutions suivies par IiAS, les données de vote étaient disponibles pour 966, dont neuf ont été rejetées par les actionnaires. Le solde des 959 résolutions a été approuvé, tandis que les documents d’échange indiquent que 16 autres ont également été approuvées.

Les investisseurs ont voté avec plus de 90 % de leur participation dans 233 résolutions, avec 22 instances toutes à 100 % des suffrages exprimés. Les institutions ont voté avec moins de 10 % de leurs actions dans 16 résolutions.

Environ 827 résolutions ont reçu plus de 90 % en leur faveur, dont 510 ont été votées avec un énorme 100 % du total des voix. Plus de 75 % des voix ont été exprimées contre 44 résolutions, dont 23 % ont été votées contre avec 100 % des voix, selon les données.

