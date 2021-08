Les investisseurs invités à voter contre le projet de JSPL de vendre 96,42% de Jindal Power

La décision de la société précède son AGE du 3 septembre visant à obtenir l’assentiment des actionnaires pour la vente de parts à Worldone, une société appartenant à la famille Jindal.

Une société de conseil en procuration a fait part de ses inquiétudes concernant la proposition de Jindal Steel and Power (JSPL) de céder sa participation de 96,42 % dans la filiale Jindal Power (JPL). Qualifiant cela de “vente d’argent familial”, Institutional Investor Advisory Services India (IiAS) a recommandé de “voter contre” la proposition et a ajouté que le comité d’audit, qui a approuvé cette transaction, “manquait d’indépendance”.

La qualifiant de transaction avec des parties liées, la société a déclaré que les actionnaires avaient le pouvoir d’arrêter cela, tout en soulevant la question : « JSPL vend-elle de l’argent familial sous le couvert de la réduction de la dette ? »

En juin, un comité d’audit nouvellement composé, qui a approuvé l’offre finale de WorldOne, était composé d’administrateurs indépendants avec un mandat de seulement 8 jours.

IiAS estime qu’il aurait été peu probable que le comité d’audit nouvellement reconstitué soit en mesure de prendre une décision éclairée sur une transaction qui était déjà bien avancée dans son processus de réalisation.

La décision de la société précède son AGE du 3 septembre visant à obtenir l’assentiment des actionnaires pour la vente de parts à Worldone, une société appartenant à la famille Jindal.

En mai, JSPL avait demandé l’approbation des actionnaires pour céder la participation dans JPL pour Rs 3 015 crore dans le cadre d’un accord en espèces. Cependant, un jour avant la réunion du 21 mai, la société a annulé l’AGE en raison des préoccupations des investisseurs.

Selon les contours de l’accord, les dépôts interentreprises (ICD) et les avances en capital de Rs 4.386 crore accordés à JSPL par JPL devaient être convertis en prêts. En outre, JSPL continuerait de détenir les actions privilégiées rachetables (RPS).

JPL a émis environ 290 crores de RPS sur 20 ans et environ 390 crores de RPS cumulés à 5% (tous deux d’une valeur nominale de 10 Rs chacun) à JSPL.

Maintenant, JSPL a proposé une offre révisée, qui, selon IiAS, n’est pas “meilleure” que la précédente. Dans le cadre de la nouvelle offre, JSPL propose de vendre le même montant de participation pour le même prix. WPL prendrait en charge les ICD et les avances en capital de Rs 4 386 crore, qui seraient essentiellement compensés par les RPS en cours.

« Les actions privilégiées, les ICD en circulation et les avances en capital ont tous été négociés à un moment où JPL était une filiale en propriété exclusive de JSPL. Dans cette mesure, on peut considérer ces opérations comme une fonction de gestion des flux de trésorerie et de la liquidité. Dans l’offre révisée, alors que la valeur des capitaux propres reste la même à 3 015 crores de roupies, les actions privilégiées sont compensées par les ICD et les avances en capital », a-t-il déclaré dans une note aux investisseurs. “C’est un départ naturel et cela aurait dû être fait pour nettoyer les livres en premier lieu”, a-t-il ajouté.

“Bien que la composition du comité d’audit soit conforme à la réglementation, nous pensons que le comité d’audit, qui a approuvé cette transaction, manquait d’indépendance”, a déclaré IiAS. La raison d’être de JSPL derrière la vente de son activité d’électricité était de devenir une société de trésorerie nette. IiAS réfute cela et déclare que JPL a des opérations stables et est une entreprise génératrice de trésorerie avec une dette durable.

La dette de la société pour 9 mois de FY21 était de Rs 6 760 crore, une réduction drastique par rapport à Rs 7 390 crore affiché pour la période de 12 mois de l’exercice précédent. (IiAS a déclaré que JPL n’avait pas divulgué les bénéfices en espèces et les niveaux d’endettement lors de l’annonce des résultats du quatrième trimestre de l’exercice 21.)

De plus, JSPL est d’avis que la cession contribuerait à réduire les émissions de CO2 d’environ 50 %. Selon IiAS, le facteur de charge de l’usine de JPL a été de l’ordre de 30 à 40 % et, par conséquent, la réduction de l’empreinte carbone sera également mesurée.

La société de conseil en procuration a également déclaré que WorldOne détient actuellement des investissements dans les sociétés de la famille Jindal et que le président exécutif et promoteur de JSPL, Naveen Jindal, est son actionnaire majoritaire.

Vendu de l’argent de la famille dans le passé aussi

Selon IiAS, JSPL a également vendu de l’argent familial dans le passé. En juillet 2020, les actionnaires de la société ont approuvé la vente de Jindal Shadeed Iron & Steel LLC (JSIS), une filiale à 100 %, à Templar Investments, une entité de promotion.

« Même alors, une entreprise (RCAM) avec des opérations stables et une dette durable, a été vendue à une entité détenue par un promoteur, tandis que l’entreprise plaidait pour une réduction de la dette. Les actionnaires ont approuvé cette transaction à un moment où la crise de Covid avait provoqué des pressions sur les liquidités et où la société était en train de restructurer sa dette auprès de prêteurs internationaux », a-t-il déclaré.

Plus tôt, en mai, une autre société de conseil en procuration, InGovern, avait également demandé aux actionnaires de JSPL de rejeter la proposition indiquant que la valeur d’entreprise de JPL se situait entre 10 000 et 12 000 crore de roupies. Avec la transaction révisée, InGovern a recommandé aux actionnaires de voter pour la transaction car la valeur de l’entreprise a augmenté pour atteindre une évaluation proche du marché.

