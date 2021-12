Les investisseurs mondiaux devraient investir en Inde ; Make in India : le ministre de la Santé Mansukh Mandaviya

Mandavia a déclaré que l’atmosphère actuelle en Inde est très propice aux investissements et que les entreprises devraient saisir les opportunités.

Le ministre de la Santé et du Bien-être familial, Mansukh Mandaviya, a exhorté lundi les investisseurs mondiaux à investir en Inde, affirmant que l’initiative Make in India et la facilité de faire des affaires offrent d’énormes opportunités aux entreprises. Mandavia, qui a visité le pavillon de l’Inde à l’EXPO 2020 ici, a déclaré que l’atmosphère actuelle en Inde est très propice aux investissements et que les entreprises devraient saisir les opportunités.

« Les investisseurs ont d’énormes opportunités en Inde car c’est un pays démocratique fort, la facilité de faire des affaires est un grand facilitateur et le rythme de développement s’est accéléré », a déclaré Mandaviya. Il a dit que la classe moyenne indienne est en pleine expansion et que le pouvoir de consommation augmente.

« Le Premier ministre a invité les investisseurs mondiaux à venir dans le pays et à investir pour renforcer Make-in-India », a-t-il déclaré. Parlant de la façon dont l’Inde a aidé plusieurs pays en fournissant des vaccins anti-coronavirus, il a déclaré que l’Inde est un leader mondial dans le secteur de la fabrication de vaccins.

« L’Inde est un leader mondial dans le secteur de la fabrication de vaccins. Deux entreprises indiennes ont non seulement effectué la R&D mais aussi la fabrication des vaccins dans le pays », a-t-il déclaré.

Mandaviya a déclaré que la capacité de fabrication de vaccins de l’Inde est de 310 millions de doses par mois et que 86% de la population a reçu la première dose du vaccin tandis que 55% de la population de plus de 18 ans a reçu la deuxième dose. C’est la force de l’Inde.

À propos du pavillon de l’Inde, le Dr Mandaviya a déclaré : « Le pavillon présente la riche culture de l’Inde et ses 75 ans de voyage et fournit des informations détaillées sur ses industries et son développement. Avec son thème d’une Inde nouvelle et autonome, le pavillon présente véritablement le principe de Vasudhaiva Kutumbakam (le monde est une seule famille) et le riche héritage culturel de l’Inde. Mandaviya a également déclaré qu’à l’EXPO 2020, il avait rencontré plusieurs responsables de la Fédération des chambres de commerce et d’industrie indiennes et avait discuté avec eux des problèmes liés à la pharmacie et à la santé.

« J’ai rencontré des responsables de la FICCI Inde au pavillon de l’Inde d’Expo 2020 Dubaï. Discuté de diverses questions liées au secteur pharmaceutique et de la santé. Modi Govt travaille sans relâche pour transformer, renforcer le secteur de la santé de l’Inde et augmente sa force, son autonomie dans le secteur », a-t-il déclaré dans un tweet de l’EXPO 2020.

