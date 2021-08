Les investisseurs nationaux et étrangers augmentent leur participation dans la moitié des sociétés Nifty 50 ; vérifier les meilleures actions achetées, vendues

in

Les investisseurs étrangers ont augmenté leur participation dans 54% des sociétés Nifty 50 au cours du trimestre précédent, tandis que les institutions nationales ont augmenté leur participation dans 50% des constituants. (Photo : REUTERS)

Les investisseurs institutionnels étrangers (FII) et les investisseurs institutionnels nationaux (DII) ont tous deux augmenté leurs participations dans près de la moitié des sociétés Nifty 50 au cours du trimestre avril-juin. Les institutions étrangères étaient des acheteurs nets de 27 sociétés ou 54% des actions de Nifty 50, tandis que les investisseurs nationaux ont augmenté leur participation dans 25 des 50 sociétés. Au cours du trimestre d’avril à juin, l’indice Nifty 50 a gagné 6 %, sous-performant l’indice plus large Nifty 500. Cependant, depuis le début de l’année, le Nifty 50 a bondi de 13% jusqu’à présent.

FII et DII négocient sur Nifty 50

Les investisseurs étrangers ont augmenté leur participation dans 54% des sociétés Nifty 50 au cours du trimestre précédent, tandis que les institutions nationales ont augmenté leur participation dans 50% des constituants. Tata Steel, Tata Motors, Cipla, NTPC, M&M, Axis Bank et IndusInd Bank ont ​​été les principales actions ayant enregistré une augmentation de plus de 1% des avoirs de FII au cours du trimestre d’avril à juin tandis que SBI Life Insurance, Hero MotoCorp, Adani Ports, Tech Mahindra, BPCL, Kotak Mahindra Bank et ITC ont été les principaux titres à connaître une baisse.

Les avoirs des investisseurs nationaux dans les actions Nifty ont augmenté le plus dans SBI Life Insurance, Tech Mahindra, Hero MotoCorp, Tata Consumer et Kotak Mahindra Bank. Pendant ce temps, Tata Steel, Titan Company, M&M, Infosys et NTPC ont enregistré des baisses des avoirs de DII.

FII et DII en surpoids par rapport au Nifty 50

Les institutions étrangères sont surpondérées dans Eicher Motors, Mahindra & Mahindra, Maruti Suzuki, Axis Bank, HDFC Bank, IndusInd Bank, ICICI Bank, Kotak Mahindra Bank, HDFC, Reliance Industries et TCS par rapport à l’indice de référence. Les investisseurs étrangers ont augmenté leur participation dans Nifty 50 sociétés au cours de la dernière année de 1,3%.

“En termes d’avoirs absolus, sur le total des avoirs de FII de 631 milliards de dollars, la participation des banques privées se situe au sommet avec 141 milliards de dollars en valeur d’investissement”, indique le rapport. Les 5 premières entreprises qui contribuent à 35 % à la valeur de la détention sont HDFC Bank (56,8 milliards de dollars), Reliance Industries (51,7 milliards de dollars), HDFC (43,7 milliards de dollars), ICICI Bank (35,1 milliards de dollars) et Infosys (30,8 milliards de dollars).

Les investisseurs institutionnels nationaux, en revanche, sont surpondérés dans M&M, Maruti Suzuki India, ICICI Bank, State Bank of India, Larsen & Toubro, UltraTech Cement, ITC, Divi’s Laboratories, Sun Pharma, Adani Ports, Tata Steel, BPCL, India Oil , Bharti Airtel, Coal India et NTPC.

Pour les DII, les 5 principales actions par valeur de détention sont Reliance Industries (24,5 milliards de dollars), Infosys (20,1 milliards de dollars), HDFC Bank (19,7 milliards de dollars), ICICI Bank (19,5 milliards de dollars) et ITC (14,3 milliards de dollars).

