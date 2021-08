Les investisseurs ne retireraient leurs crypto-monnaies à aucun moment !

Selon une enquête récemment publiée par GamblersPick, les investisseurs américains ne retireraient pas leurs crypto-monnaies même à des moments critiques.

Plus précisément, selon une étude en cours de GamblersPick, les investisseurs américains en cryptographie ont alloué en moyenne 1 707 $ à de tels actifs. En fait, 37% d’entre eux ont admis qu’ils ne retireraient pas leurs crypto-monnaies, même s’ils devaient couvrir une facture nécessaire ou un paiement important.

Divulguant leurs plans pour les 12 prochains mois, les investisseurs ont déclaré qu’ils prévoyaient d’allouer 1 645 $ supplémentaires en moyenne de leurs capitaux propres.

Les investisseurs américains garderaient leurs crypto-monnaies

GamblersPick a notamment interrogé 1 000 investisseurs en crypto aux États-Unis. En effet, 37% d’entre eux, conserveraient leurs crypto-monnaies de quelque manière que ce soit. Mais 51% ont déclaré que même les achats de luxe ne sont pas une raison tentante de retirer leurs crypto-monnaies.

De même, la grande majorité des investisseurs, 75%, ont déclaré qu’ils pensaient que la valeur des crypto-monnaies augmenterait à l’avenir. 32% pensent que les crypto-monnaies sont un moyen de diversifier leurs portefeuilles, tandis que 24% pensent qu’elles obtiendront de solides rendements.

De plus en plus d’investisseurs achètent de la crypto avec des cartes de crédit

En bref, le marché de la cryptographie propose de plus en plus de nouvelles et meilleures méthodes d’investissement, à mesure que l’adoption augmente et que l’intérêt devient massif. L’une des tendances qui s’est développée, par exemple, a été l’achat de crypto-monnaies avec des cartes de crédit.

Ainsi, GamblersPick a révélé que la demande de crypto-monnaies parmi les investisseurs américains augmente à un niveau tel que l’emprunt et l’emprunt d’argent à des amis ou à la famille sont des solutions courantes pour entrer sur le marché. Selon les résultats, un répondant sur quatre a acheté des crypto-monnaies via sa carte de crédit.

Sur 1 000 répondants, 21 % prévoient de s’endetter pour acheter des crypto-monnaies, tandis que plus de 20 % ont décidé d’utiliser leur épargne bancaire ou de refinancer leur logement.

Demande de crypto-monnaie. Source : GamblersPick

De même, les baby-boomers sont le groupe qui a le plus investi sur le marché des crypto-monnaies, tandis que la génération Z s’est classée dernière.

Les baby-boomers (nés entre 1949 et 1968). Ils se distinguent par le fait d’emprunter plus de 4 000 $ pour acheter des crypto-monnaies.La génération du millénaire (ils sont nés entre 1981 et 1993). Ils ont emprunté près de 500 $ auprès d’entités financières ou familiales. Faire un chemin au sein de l’écosystème crypto. Quantité moyenne de crypto-monnaies. Source : GamblersPick

Par conséquent, les hommes américains disposent d’un montant moyen de 1 940 $ en crypto-monnaies et semblent s’y intéresser davantage que les femmes. Le nombre médian de femmes est de 1 375 $. En moyenne, les répondants ont l’intention de détenir la crypto entre six mois et cinq ans.

Principales influences

GamblersPick a également consulté sur les principales influences externes lors de l’investissement. Elon Musk s’impose comme la plus grande influence pour les Américains interrogés. Cependant, les investisseurs envisagent également les contributions de l’investisseur Warren Buffett et du rappeur Snoop Dogg.

Enfin, une bonne partie des investisseurs américains sont informés dans les forums ou les réseaux sociaux, sur les tendances du marché pour savoir comment opérer. Reddit, Twitter, YouTube et Facebook sont les plateformes les plus populaires.

Sites d’information, Source : GamblersPick

Enfin, selon GamblersPick, que préférez-vous, économiser ou dépenser vos crypto-monnaies ? Laissez votre avis dans la zone de commentaire.

Je dis au revoir avec cette phrase d’Anthony Pompliano : « Je ne sais pas qui a besoin d’entendre ça maintenant. Mais, commencez simplement et vous le découvrirez à temps.

