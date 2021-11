Les investisseurs ne sont pas déconcertés par les prises de bénéfices alors qu’une autre semaine de flux porte les flux cryptographiques YTD à 0,2 milliard

Commerce et investissement

Les investisseurs ne sont pas déconcertés par les prises de bénéfices alors qu’une autre semaine de flux porte les entrées de crypto YTD à 9,2 milliards de dollars

AnTy23 novembre 2021

Bitcoin a de nouveau représenté la part du lion des entrées de la semaine dernière ; Pendant ce temps, par rapport aux afflux de 12,6 millions de dollars d’Ethereum, les investisseurs institutionnels ont versé 8,5 millions de dollars à Solana.

Les fonds et produits de crypto-monnaie ont enregistré une nouvelle semaine d’entrées alors que les investisseurs institutionnels ont versé 154 millions de dollars au cours de la semaine se terminant le 19 novembre. Cela porte les entrées de crypto à ce jour à 9,2 milliards de dollars, dépassant de loin les 6,7 milliards de dollars en 2020.

Contrairement à la crypto, les investisseurs ont investi un total de 1 000 milliards de dollars en actions, selon BofA. « Les taux réels américains à 10 ans sont maintenant de -4,6%, un niveau au cours des 200 dernières années qui a été associé à des paniques, des inflations, des guerres et des dépressions, et un niveau aujourd’hui de plus en plus responsable de la mousse des crypto, des matières premières et des actions américaines », a déclaré Michael Hartnett à BofA.

En crypto, Ethereum a connu sa quatrième semaine consécutive d’afflux à 12,6 millions de dollars, portant ce décompte sur quatre semaines à environ 480 millions de dollars.

Pendant ce temps, certains altcoins comme Tron et XRP ont connu des sorties mineures pour la première fois depuis de nombreux mois, menés par Cardano à 2,1 millions de dollars.

TRX -1,15% TRON / USD TRXUSD 0,10 $

0,00-1,15% Volume 2,25 b Changement 0,00 $ Ouvert 0,10 $ Circulation 71,66 b Capitalisation boursière 7,36 b 1 min Les investisseurs ne sont pas perturbés par les prises de bénéfices alors qu’une autre semaine de flux porte les entrées de crypto YTD à 9,2 milliards de dollars 1 w 13 Semaine consécutive d’entrées Envoyer des AUM de Bitcoin à A Record de 56 milliards de dollars et les 21 milliards de dollars passés d’Ether pour la première fois 2 avec une forte augmentation de la demande: le prix BTC vise 69 000 $ alors que les entrées dans Bitcoin atteignent un nouveau record de 8,9 milliards de dollars XRP -0,77% XRP / USD XRPUSD 1,05 $

-0,01-0,77% Volume 2,98 b Changement -0,01 $ Ouvert 1,05 $ Circulant 47,16 b Capitalisation boursière 49,52 b 1 min Les investisseurs ne sont pas impressionnés par les prises de bénéfices alors qu’une autre semaine de flux porte les entrées de crypto YTD à 9,2 milliards de dollars ” en proposant un rôle plus important à CFTC 1 w 13 semaines consécutives d’afflux d’argent envoient des AUM de Bitcoin à un record de 56 milliards de dollars et le passé d’Ether à 21 milliards de dollars pour la première fois ADA -1,61 % Cardano / USD ADAUSD 1,78 $

– 0,03 $-1,61 % Volume 1,56 b Changement – 0,03 $ Ouvert 1,78 $ Circulation 33,31 b Capitalisation boursière 59,36 b 1 min Les investisseurs ne sont pas déconcertés par les prises de bénéfices alors qu’une autre semaine de flux porte les entrées de crypto YTD à 9,2 milliards de dollars 1 w 13 semaines consécutives d’entrées Envoyer des AUM de Bitcoin à un record de 56 milliards de dollars et au passé de 21 milliards de dollars d’Ether pour la première fois 2 avec une forte augmentation de la demande: le prix BTC vise 69 000 dollars alors que les entrées dans Bitcoin atteignent un nouveau record de 8,9 milliards de dollars

Entre autres altcoins, Solana a enregistré des entrées de 8,5 millions de dollars. Au cours du mois dernier, ses entrées ont totalisé 43 millions de dollars contre Cardano à 23 millions de dollars. SOL -2,19% Solana / USD SOLUSD 214,95 $

-4,71 à 2,19 % Volume 2,51 b Variation -4,71 $ Ouvert 214,95 $ Circulation 303,78 m Capitalisation boursière 65,3 b 1 min Les investisseurs ne sont pas déconcertés par les prises de bénéfices alors qu’une autre semaine de flux porte les entrées de crypto YTD à 9,2 milliards de dollars 3 j Allouez aux crypto-monnaies pour « Battre l’inflation » Et pour « l’hypercroissance » dans le portefeuille, déclare le stratège 4 d « Ethereum est le grand gagnant », déclare le PDG de ConsenSys alors que les utilisateurs de MetaMask ont ​​augmenté de 38 fois l’année dernière.

Bitcoin continue de dominer

Selon les données hebdomadaires du gestionnaire d’actifs numériques CoinShares, Bitcoin, encore une fois, a représenté la part du lion de ces entrées à 114,4 millions de dollars. Jusqu’à présent cette année, les entrées totales dans les produits et les fonds Bitcoin ont atteint 6,7 milliards de dollars.

Bitcoin continue de voir la majorité des entrées l’a aidé à conserver sa part d’actifs sous gestion (AuM) de 67% au cours du mois dernier parmi les produits d’investissement. Cela peut être dû aux ETF récemment lancés aux États-Unis, qui ont enregistré plus de 90 % des entrées dans Bitcoin, selon le rapport.

Les entrées sont survenues malgré le fait que Bitcoin soit passé de son sommet historique de 69 000 $ à près de 55 500 $, « n’ayant apparemment pas d’impact sur le sentiment positif des investisseurs ».

Selon Glassnode, les données sur la chaîne ont montré que les détenteurs de bitcoins ont réalisé des bénéfices, ce à quoi il faut s’attendre à mesure que les prix grimpent, et c’est également typique de tout marché haussier. « Au fur et à mesure que la réalisation de bénéfices augmente, la probabilité d’établir un sommet macro augmente également », a-t-il noté.

Au moment de la rédaction, BTC/USD se négocie autour de 57 000 $.

« Bitcoin était mûr pour un recul, et ce n’est peut-être pas encore terminé avant que les commerçants sentent avec confiance qu’un creux a été atteint », a déclaré Edward Moya, analyste de marché principal chez OANDA.

Pendant ce temps, cette semaine, le receveur nouvellement acquis des Rams de Los Angeles, Odell Beckham Jr., a annoncé qu’il recevrait son salaire total des Rams en BTC.

« C’est une NOUVELLE ÈRE et pour commencer, je suis impatient d’annoncer que je prends mon nouveau salaire en bitcoin grâce à CashApp », a-t-il écrit sur Twitter.

Bitcoin BTC$ 56 913,92-2,26% Ethereum ETH$ 4 213,85-0,68 % Binance Coin BNB$ 594,26+2,84%

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.