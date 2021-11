Les investisseurs offrent à OpenSea une valorisation de 10 milliards de dollars dans un nouveau cycle : rapport

Les investissements sur la table pour le nouveau cycle de financement d’OpenSea fixeraient sa valorisation à 10 milliards de dollars, a rapporté The Information, citant des sources proches du dossier.

Le marché des jetons non fongibles (NFT) a connu une croissance explosive en 2021. Le volume des transactions sur la plate-forme s’élevait à plus de 200 millions de dollars fin août 2021, contre une moyenne de moins de 100 000 $ en décembre 2020, selon les données de DappRadar.Voir ces volumes de transactions. , les investisseurs se sont précipités pour obtenir une part de la startup et ont lancé le processus d’investissement, selon le rapport de mercredi. OpenSea a clôturé une série B de 100 millions de dollars en juillet qui a porté sa valorisation à 1,5 milliard de dollars. La société de capital-risque d’Andreessen Horowitz a16z a mené la ronde. Le célèbre VC a également dirigé la série A d’OpenSea en mars. La startup a été secouée par des accusations de délit d’initié en septembre, qui ont conduit à la démission de son chef de produit, Nate Chastain.

