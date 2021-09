Les investisseurs ont besoin de résultats plutôt que d’objectifs ambitieux avant d’acheter des moteurs Lucid

Moteurs lucides (NASDAQ :LCID) a augmenté de 11% lors de son premier jour de bourse après sa fusion SPAC inversée avec Churchill Capital pour clôturer à 26,83 $ le 26 juillet.

Source : ggTravelDiary / Shutterstock.com

Lucid se négocie maintenant à 18,69 $ au 2 septembre. Cela signifie que l’action LCID a chuté de plus de 30% par rapport à son cours de clôture de début de négociation, ce qui me fait me demander si l’excitation dans cette startup de véhicules électriques a déjà disparu ?

J’avais déjà écrit deux articles sur Lucid avant la fusion avec Churchill Capital et s’il vous arrivait de lire mes articles, vous devriez déjà savoir deux choses : je ne suis pas fan des SPAC et je ne suis pas trop optimiste sur l’action LCID.

Dans l’un de mes articles précédents sur Lucid, j’ai mentionné que les fondamentaux n’avaient pas changé à propos de Lucid, j’ai remis en question son ambition de devenir un acteur de premier plan dans l’industrie des véhicules électriques, j’ai exprimé ma crainte qu’il rejoigne le marché trop tard et j’ai conseillé aux investisseurs d’être patients. plutôt que gourmand.

Dans mon autre article de Lucid, je suis allé plus loin, remettant en cause la valorisation basée sur des projections ambitieuses de ventes futures. Et une fois de plus, les investisseurs devraient rester à l’écart, “sur la base de faits et de fondamentaux, pas d’émotions”.

Stock LCID : Pourquoi l’excitation a diminué

L’année a été difficile pour les SAVS et les véhicules électriques. Beaucoup de volatilité, beaucoup d’espoir et investir à la fois dans le FOMO et le FUD (peur, incertitude et doute) ont signalé une grande distorsion sur le marché boursier américain. Avec chaque indice boursier majeur proche de ses sommets historiques, il est temps d’être prudent, conservateur et de s’attendre à tous les scénarios, qu’il s’agisse d’une poursuite de sommets plus élevés ou d’une correction imminente du marché boursier.

Si la correction se produit, les actions qui ont augmenté sur des espoirs et des fondamentaux faibles seront les premières à en pâtir et Lucid fait partie de cette catégorie. Même lorsqu’il s’agissait de Churchill Capital et que le stock est passé de 10 $ à 60 $, cette augmentation était tout simplement insoutenable

Appelez-le FOMO, FUD, ou tout autre acronyme fantaisiste que vous voulez. J’appelle ça deux choses. Un plus grand jeu de théorie du fou et un retour à la logique et à la réalité. C’est pour ces raisons que je n’aime pas les actions « meme ». Ce sont des jeux où chaque commerçant s’attend à vendre à un autre commerçant à un prix plus élevé afin de réaliser un profit. Ces tendances durent rarement longtemps. Et une fois que la plupart des traders réalisent que la flambée des cours des actions est terminée, la logique apparaît comme Porky the Pig : « c’est tout ! » Jeu terminé.

Nouvelles lucides au-delà du verrouillage

Lucid a vu une importante période de blocage expirer cette semaine, le 1er septembre. Au-delà de cela, cependant, des nouvelles récentes montrent que Lucid s’engage sérieusement à fournir un produit à la fois luxueux et de haute qualité. Les mises à jour pour faire bouger son modèle plus vite et plus loin, augmenter la puissance et les performances sont naturellement positives.

Un autre facteur à ne pas négliger est que Lucid est soutenu par l’Arabie saoudite, comme le rapporte le Wall Street Journal :

« Le plus grand bénéficiaire financier du récent boom des démarrages de véhicules électriques aux États-Unis est un candidat improbable : le plus grand exportateur mondial de pétrole. Le royaume d’Arabie saoudite devrait enregistrer un bénéfice de près de 20 milliards de dollars sur un investissement de 2,9 milliards de dollars dans Lucid Motors.

Cela m’amène à mon prochain argument. Un bénéfice de 20 milliards de dollars sur 2,9 milliards de dollars est un excellent retour. Mais cela dépend de « l’argent intelligent », AKA les investisseurs institutionnels. Pas des investisseurs individuels qui ont acheté à des prix d’actions différents. Si quelqu’un a acheté près du niveau de 60 $, il est probablement préférable d’être réaliste, d’accepter la perte et de savoir que ce sera une route cahoteuse pour le LCID d’atteindre à nouveau ces sommets, si jamais.

Ensuite, nous avons lu que les investisseurs qui ont pu participer à l’accord PIPE ont obtenu l’action à 15 $. J’estime que ces investisseurs institutionnels pourraient bientôt commencer à liquider des actions car ils ont maintenant un profit de près de 45%. Pas mal pour un stock qui ne bouge pas beaucoup.

D’autres facteurs me préoccupent également à propos du stock LCID

J’avoue qu’Elon Mush a le moyen de nous surprendre tout le temps. Il a récemment admis hardiment quelque chose de négatif à propos de Tesla (NASDAQ :TSLA): “Les actions du géant des véhicules électriques ont progressé malgré le fait que le PDG Elon Musk ait déclaré que le système de conduite autonome actuel de l’entreprise n’était” pas génial “. Il a également fait l’éloge du système de prochaine génération à venir.

Je suis très sceptique à l’égard de Lucid, car tout problème, qu’il s’agisse de sa technologie, de ses performances, de sa fiabilité ou de ses livraisons, est susceptible d’exercer une pression sur le cours de son action. La concurrence aujourd’hui dans l’industrie des véhicules électriques est trop féroce et ne fera que s’intensifier, avec peu ou pas de place pour les erreurs, les contre-performances et le manque de crédibilité auprès des consommateurs.

Lucid n’a même pas commencé à livrer tous ses modèles Lucid Air, mais envisage déjà de lancer un nouveau modèle appelé Gravity en 2023 et un autre modèle en 2025. 2025 est également la première année de flux de trésorerie disponibles positifs attendus, selon l’investisseur Présentation pour juillet 2021.

En conséquence, je suis toujours très réticent à l’égard du stock LCID. Jusqu’à ce que je voie des résultats financiers solides, je considère que c’est trop cher, trop risqué et maintenant trop surestimé.

À la date de publication, Stavros Georgiadis, CFA n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.