Les investisseurs ont investi 2 milliards de dollars dans la beauté et les soins personnels en 2020 – WWD

Pendant une année où presque personne ne portait de maquillage, à part le Zoom occasionnel, on pourrait penser que les start-ups de la beauté ajouteraient à la liste des victimes de la pandémie. Mais les chiffres racontent une histoire différente.

Selon un rapport envoyé aux clients par CB Insights, les investisseurs étaient impatients de soutenir les nouveaux venus dans le domaine de la beauté innovante. En 2020, le financement a dépassé 2 milliards de dollars – un niveau record dans ce domaine – et 2021 est déjà sur la bonne voie pour aller plus loin. Les investisseurs ont canalisé plus de 1,1 milliard de dollars depuis janvier, éclipsant de loin les 238 millions de dollars retirés à cette période l’an dernier.

“Au cours de l’année dernière, les consommateurs se sont tournés vers des catégories comme les soins de la peau comme moyen de pratiquer les soins personnels”, a déclaré la société dans son rapport. «Le maquillage, qui tombait déjà en disgrâce avant le COVID-19, a pris un coup encore plus grand alors que de plus en plus de gens restaient à la maison et que le port de masques devenait la norme.»

Depuis 2015, Unilever Ventures, Circle Up et 500 Startups sont les trois premiers investisseurs dans la beauté et les soins personnels. À elle seule, Unilever a soutenu plus d’une douzaine de start-ups de la beauté, dont six l’année dernière, dont la moitié – BYBI, PurePlay Skin Sciences et True Botanicals – se consacrent aux soins de la peau.

Alors que les investisseurs se lancent dans une variété de start-ups axées sur différents domaines, celles qui suscitent le plus d’enthousiasme parmi les principaux acteurs sont axées sur la beauté propre, la santé de la peau et d’autres entreprises conçues comme des entreprises destinées directement aux consommateurs.

Le rapport a distingué Glossier, une licorne destinée directement au consommateur qui a commencé par les soins de la peau et s’est étendue au corps et aux parfums, l’appelant un «indicateur d’une marque avec une communauté forte et une clientèle fidèle». D’autres incluent Teadora et True Botanicals, qui vantent des formulations propres grâce à des ingrédients uniques et efficaces comme les plantes; Tula Skincare et Gallinee pour leurs probiotiques, et Topicals et Episencial, en tant que solutions propres et en vente libre pour les affections cutanées qui conduisent généralement à un traitement dermatologique.

Les autres domaines qui attirent l’attention sont la réservation d’entreprise à entreprise et les outils de salon à la demande, tels que la gestion des rendez-vous, les portefeuilles de coiffure et les fonctionnalités de paiement. Des plates-formes comme Unicorn Zenoti et StyleSeat ont fait preuve de force lors de la récente collecte de fonds, la première ayant récolté 160 millions de dollars et la seconde, 42 millions de dollars.

«Les principaux investisseurs financent des entreprises qui aident les salons et les spas à gérer des entreprises plus efficaces et à se connecter avec les clients par voie numérique», a poursuivi la société. «Les plateformes de réservation interentreprises et à la demande représentent respectivement 12% et 11% des offres.»

Quant à la suite, les analystes de CB Insights prévoient quelques changements.

Un simple message autour d’ingrédients propres, qui a fait fureur, ne suffira plus à lui seul. Il y a un élan pour étayer les affirmations d’efficacité avec des preuves, comme des essais cliniques ou des recommandations d’experts de la santé. Les efforts de durabilité devraient également devenir plus importants, des formulations à l’emballage.

Certaines niches à surveiller, selon la firme, incluront le toilettage pour hommes – au-delà du simple rasage, c’est-à-dire – ainsi qu’un retour dans le monde de la cosmétique.

Les investisseurs manifestent toujours de l’intérêt pour les start-up de maquillage, a-t-il noté, et avec «des entreprises comme L’Oréal prévoyant un retour aux fonctions et aux occasions sociales à mesure que la pandémie s’atténue, cette catégorie pourrait voir une amélioration dans les prochains mois».