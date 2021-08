Prix ​​Bitcoin (BTC)

Les investisseurs ont pris des bénéfices sur BTC et ETH lors de la récente flambée des prix, mais ont investi dans des produits multi-actifs

Depuis la mi-mai, les sorties s’élevaient à 29,5 millions de dollars, soit 1 % des actifs sous gestion, ce qui est bien inférieur au marché baissier de 2018, lorsque les sorties totalisaient 5 % des actifs sous gestion et se sont produites sur une période plus courte de 9 semaines au lieu des 12 semaines actuelles.

Le début difficile de cette semaine a vu Bitcoin tomber à environ 37 935 $ et Ether à 2 440 $ tandis que la capitalisation boursière totale de la crypto est revenue à 1,62 billion de dollars.

La semaine dernière, cependant, a été bonne pour les prix des crypto-monnaies, car Bitcoin est passé à 42 500 $ pour la première fois depuis mai et Ether est passé à près de 2 700 $.

Malgré la récente reprise des prix, le sentiment négatif, principalement en raison du projet de loi sur les infrastructures, a continué de peser sur les produits d’investissement dans les actifs numériques, les investisseurs ayant vendu dans la récente vigueur des prix.

Les produits d’actifs numériques ont enregistré des sorties pour la quatrième semaine consécutive totalisant 19,5 millions de dollars, contre 28 millions de dollars la semaine précédente.

Cela suggère que “les investisseurs utilisaient la force récente des prix pour prendre des bénéfices”, selon le rapport de CoinShares.

Depuis le début des sorties de fonds à la mi-mai provoquées par une action négative des prix, les sorties de fonds ont totalisé 29,5 millions de dollars, représentant 1% des actifs sous gestion (AUM). Au cours de la déroute des prix de 2018, cependant, les sorties ont été beaucoup plus importantes.

Sur le marché baissier de 2018, les sorties ont totalisé 5% des actifs sous gestion, qui se sont produites sur une période plus courte de 9 semaines au lieu des 12 semaines actuelles, selon le rapport.

Contrer la tendance

La majorité de ces sorties étaient encore une fois limitées au Bitcoin, qui a vu 213 millions de dollars sortir des produits. Avec la 4e semaine consécutive de sorties, Bitcoin a essentiellement supporté le poids de ces sorties, bien que les entrées depuis le début de l’année restent élevées à 4,113 milliards de dollars.

Mais ils se sont sûrement un peu éloignés de leur sommet de 4,7 milliards de dollars observé début mai.

Ethereum a enregistré des sorties de 9,5 millions de dollars pour la deuxième semaine consécutive, contre 7,3 milliards de dollars la semaine précédente. Mais contrairement aux sorties de Bitcoin au cours de 10 des 12 dernières semaines, les investisseurs ont été plus indulgents avec Ethereum car il n’y a eu que 6 semaines de sorties au cours de cette période.

Fait intéressant, ce sont encore une fois les produits multi-actifs qui vont à l’encontre de la tendance.

Une nouvelle semaine de rentrées a permis d’engranger 7,5 millions de dollars, contre 3,1 millions de dollars la semaine précédente. C’est aussi le seul ensemble de produits d’investissement qui a enregistré une collecte hebdomadaire cette année.

Comparés aux actifs sous gestion totaux de Bitcoin d’un peu plus de 31,6 milliards de dollars et aux près de 10,64 milliards de dollars d’Ether, les produits d’investissement multi-actifs s’élèvent actuellement à environ 2,4 milliards de dollars.

En ce qui concerne les altcoins, XRP, Polkadot, Bitcoin Cash et Cardano ont eu des entrées mineures.

Le volume des transactions de ces volumes de produits d’investissement a augmenté de 173 % par rapport à la semaine précédente, alors qu’il était à un creux de 1,7 milliard de dollars, ce qui ne représentait également que 22 % du sommet des volumes observé en mai.

En ce qui concerne les gestionnaires d’actifs, le plus grand, Grayscale, voit enfin des entrées avec ETC Issuance, 21Shares et Bitwise mais extrêmement bas à 8,2 millions de dollars, 31,2 millions de dollars, 7,1 millions de dollars et 0,3 million de dollars, respectivement, alors que tous les autres fonds avaient sorties avec CoinShares ayant le plus gros de 49,6 millions de dollars.

