Les investisseurs qui ont raté le rallye des actions NVDA ont une autre opportunité

in

Nvidia (NASDAQ :NVDA) a été sur une déchirure absolue. Je pensais qu’après la division de ses actions le mois prochain, l’action NVDA pourrait peut-être atteindre 200 $. Dans la situation pré-split, c’est 800 $, une marque que l’action vient d’atteindre fin juin.

Source : Steve Lagreca / Shutterstock.com

Les actions ont été en feu, se ralliant à 22% au cours du mois dernier et à 55% au cours des trois derniers mois. Cette décision a propulsé Nvidia vers de nouveaux sommets historiques, la société affichant une capitalisation boursière d’environ 500 milliards de dollars.

Dans le sillage du rallye, de nombreux investisseurs se posent la même question : « Ai-je raté ma chance de profiter de l’action NVDA ?

Certes, les investisseurs cherchant à prendre une position haussière sur Nvidia auraient pu choisir de nombreux autres moments opportuns pour acheter ses actions. L’année dernière, j’ai dit aux investisseurs que la société Nvidia était une bonne affaire en dessous de 200 $. J’ai recommandé les actions à plusieurs reprises depuis la parution de cet article, même si, après la publication de la chronique, le stock a doublé puis triplé.

Maintenant, avec le stock NVDA multiplié par quatre par rapport à ses plus bas, il est un peu plus difficile de se tenir sur la table et de crier le cas haussier du stock NVDA.

Les perspectives à long terme de Nvidia sont toujours solides

En termes simples, Nvidia bénéficiera de la progression à long terme de la technologie. Tant que les voitures continueront de progresser, que les consommateurs continueront de jouer à des jeux vidéo, que les données continueront d’être générées à un rythme exponentiel et que les gens voudront toujours plus de puissance de calcul, la demande pour les produits Nvidia restera forte.

Je pense à l’espace technologique en termes de piliers. L’un des piliers est le cloud et les centres de données. Un autre pilier est l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique. La puissance de calcul, les graphismes, les véhicules autonomes sont également autant de piliers au sein de l’espace.

Nvidia n’est lié à aucun pilier en particulier. En fait, il est jalonné de plusieurs piliers et dans de nombreux cas, il est le leader des secteurs.

Quand je parle de Nvidia, je dis aux investisseurs : « Arrêtons de penser à ce trimestre. Non, arrêtons de penser à cette année. Pensons plutôt aux cinq prochaines années. Pensons à la prochaine décennie. Je ne dis pas cela à propos de trop de stocks.

C’est la façon la meilleure et la plus rentable de penser à l’entreprise.

De toute évidence, il y a des avantages et des inconvénients à posséder des actions, en particulier après qu’elles ont augmenté de plus de 50 % en moins de 100 jours. Son évaluation n’est pas bon marché.

Les analystes s’attendent cependant à une explosion ridicule de la croissance de ses revenus cette année. En moyenne, ils s’attendent à ce que son chiffre d’affaires monte en flèche de 49%. Si ses revenus sont conformes à l’estimation moyenne, Nvidia générera des revenus de 24,8 milliards de dollars cette année.

L’estimation du bénéfice moyen des analystes prévoit que le bénéfice par action de Nvidia augmentera de 58% à 15,80 $. Mais voici le « problème », si nous pouvons l’appeler ainsi. Dans le passé, les estimations moyennes des analystes pour Nvidia n’étaient pas près d’être correctes.

Il y a à peine six mois, l’estimation des revenus moyens était d’environ 17,5 milliards de dollars. C’était près de 8 milliards de dollars en dessous des perspectives moyennes actuelles. Il y a un an, l’estimation moyenne était de moins de 15 milliards de dollars… 10 milliards de dollars de moins que les perspectives actuelles ! L’estimation des gains moyens a presque doublé au cours de la dernière année.

Nvidia l’a soufflé hors de l’eau et embarrassé les analystes, et je n’ai pas cessé de rabâcher cela. Wall Street pourrait à nouveau court-circuiter Nvidia. Les estimations moyennes étaient également trop prudentes pour le dernier trimestre publié par le fabricant de puces.

Répartition des actions NVDA

J’aime les perspectives à long terme de cette entreprise et je pense que sa capitalisation boursière atteindra 1 000 milliards de dollars.

Il n’y a pas si longtemps, atteindre ce niveau aurait entraîné un gain gigantesque. Cependant, la capitalisation boursière de Nvidia atteindra désormais 1 000 milliards de dollars si elle «seulement» double. Je ne sais pas combien de temps il faudra aux actions pour atteindre cette étape, mais je suis convaincu qu’elles le feront.

Mais il faut aussi être conscient des aspects techniques du stock. Les actions ont été sur une méga course. Bien que je ne sois pas du genre à parier contre les tendances, il est raisonnable de comprendre comment le rapport risque/rendement des actions a changé à la suite du rallye.

En ce qui concerne les actions NVDA, je préconise d’acheter les baisses et/ou la moyenne des coûts en dollars (DCA). Si vous n’êtes pas doué pour chronométrer des actions individuelles, cette dernière approche est probablement la meilleure. Ceux qui ont réussi à synchroniser le marché peuvent essayer d’acheter les actions en cas de faiblesse ou d’utiliser les deux approches.

Sur le graphique hebdomadaire ci-dessus, notez comment l’action NVDA a culminé début septembre, puis s’est négociée latéralement pendant plusieurs trimestres. Cette longue phase de consolidation est ce qui a donné au titre suffisamment d’énergie pour rebondir si fortement.

Gardez à l’esprit que l’action NVDA subira une division de 4 pour 1 le 20 juillet.

Si son élan se poursuit, je pourrais voir une poussée vers la zone de 825 $ à 860 $. À ce niveau, certaines des extensions clés de Nvidia entrent en jeu. À la baisse, je m’attends à ce que la moyenne mobile sur 10 semaines se maintienne comme support. Des baisses à ce point offriraient aux investisseurs des opportunités d’achat, à mon avis.

Une note latérale

En passant, les analystes ont été extrêmement prudents sur Micro-systèmes avancés (NASDAQ :DMLA) ainsi que. Comme Nvidia, le titre AMD se consolide depuis plusieurs trimestres. Mais contrairement à Nvidia, AMD n’a pas encore percé et atteint de nouveaux sommets historiques.

Comme Nvidia, AMD bénéficie des avancées technologiques et ses actions devraient augmenter à un moment donné. Pour ceux qui ont raté le mouvement des actions NVDA, AMD pourrait offrir une bonne opportunité.

A la date de publication, Bret Kenwell détenait une position longue sur NVDA et AMD. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Bret Kenwell est le manager et auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.