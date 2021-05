Les investisseurs réprimandent Toyoda de Toyota pour avoir remis en question l’interdiction des voitures à combustion

Les hommes se découpent devant les logos de Toyota Motor et Madza Motor avant la conférence de presse conjointe des entreprises à Tokyo, Japon

Certains actionnaires de Toyota Motor (7203.T) ont critiqué son président Akio Toyoda pour avoir remis en question les projets du Japon d’interdire les voitures conventionnelles quelques jours seulement après que la société eut annoncé qu’elle réexaminait son lobbying climatique et visait la neutralité carbone d’ici 2050.

Les cinq investisseurs, qui ont collectivement environ 500 milliards de dollars d’actifs sous gestion et se sont adressés exclusivement à ., ont déclaré que le constructeur automobile risquait de prendre du retard sur ses concurrents qui déploient des véhicules électriques, tout en offrant une couverture à d’autres entreprises cherchant à éviter de grands changements pour atteindre les objectifs climatiques.

Le japonais Toyota a signalé un changement dans sa position sur le changement climatique le mois dernier lorsqu’il a annoncé qu’il réexaminerait son lobbying et serait plus transparent sur les mesures qu’il prenait en répondant à la pression croissante des activistes et des investisseurs.

Trois jours plus tard, en sa qualité de chef de l’Association des constructeurs automobiles japonais, Toyoda a remis en question la décision du pays d’interdire les nouveaux véhicules à moteur à combustion interne d’ici 2035 dans sa quête de neutralité carbone.

«Ce que le Japon doit faire maintenant, c’est élargir ses options technologiques. Je pense que les réglementations et les législations devraient suivre après », a déclaré Toyoda.

«Une politique qui interdit dès le départ les voitures à essence ou diesel limiterait ces options et pourrait également faire perdre au Japon ses atouts», a-t-il ajouté.

Les investisseurs qui avaient salué la déclaration précédente de Toyota sur le lobbying ont déclaré qu’ils craignaient que Toyoda ne soit pas d’accord avec les plans.

«Nous sommes vraiment préoccupés par le fait que M. Toyoda ne semble pas réaliser ce qui est en jeu ici», a déclaré Jens Munch Holst, PDG d’AkademikerPension.

Le fonds danois a déclaré à . le mois dernier qu’il envisagerait une résolution d’actionnaire ou vendrait sa participation dans Toyota s’il n’y avait pas de changement après un engagement «intense» avec la société.

Une porte-parole de Toyota a déclaré à . que la société ne pouvait pas immédiatement commenter les critiques des investisseurs, mais qu’elle aborderait les problèmes climatiques plus tard dans la semaine lorsqu’elle annoncera ses résultats.

La société a déclaré ces dernières années que les véhicules électriques joueraient un rôle plus important dans la réduction des émissions, mais que d’autres solutions devraient être utilisées, comme ses véhicules hybrides à succès ou à hydrogène qui se vendent lentement.

Avec la pression croissante sur les constructeurs automobiles pour réduire les émissions, Toyota se démène pour produire des véhicules électriques capables de rivaliser avec des modèles tels que Tesla (TSLA.O), Volkswagen (VOWG_p.DE), General Motors (GM.N) et Renault (RENA). .PA), ainsi que des startups chinoises comme Nio (NIO.N) et Xpeng (XPEV.N).

Les cinq investisseurs qui ont parlé des commentaires de Toyoda – y compris également le norvégien Storebrand Asset Management, l’investisseur nordique Nordea Asset Management, le Church of England Pensions Board et KLP, le plus grand fonds de pension de Norvège – ont déclaré que Toyota risquait d’affaiblir sa compétitivité.

«En tant qu’actionnaire de Toyota, nous nous sommes activement engagés avec la société et avons reçu l’assurance que toutes ses activités de lobbying, y compris avec les associations industrielles, seraient examinées et rapportées cette année», a déclaré Jan Erik Saugestad, PDG de Storebrand Asset Management.

«L’électrification complète des transports est vitale si nous voulons atteindre nos objectifs climatiques et Toyota devrait mener la charge sur ce point plutôt que de prolonger la production de nouveaux moteurs à combustion et de céder leur part de marché à d’autres entreprises», a-t-il ajouté.