Les investisseurs restent stables mais la volatilité restera sous pression jusqu’à la fin du troisième trimestre

Le macro-environnement reste également en faveur du Bitcoin, pour l’instant, tandis que les CBDC visant un «contrôle absolu» ne feront que pousser plus loin l’adoption de la crypto-monnaie.

Il ne se passe pas grand-chose avec le prix du Bitcoin, qui continue de rester ennuyeux car il se négocie latéralement entre 30 000 $ et 40 000 $.

Alors que le prix de Bitcoin reste limité, le président de Guggenheim Investments, Scott Minerd, est de retour avec ses prises baissières, qui ne peuvent être considérées que comme ses tentatives de récupérer des pièces bon marché pour lui-même, bien qu’au public, il dise qu’il n’est pas dans dépêchez-vous d’acheter du BTC dès maintenant.

Jusqu’à présent, Minerd réclamait 20 000 $, mais son dernier objectif est maintenant tombé à 10 000 $.

« Quand nous regardons l’histoire de la cryptographie et que nous regardons où nous en sommes, je veux dire, je pense vraiment qu’il s’agit probablement d’un crash, et vous savez qu’un crash signifierait que nous serions en baisse de 70 à 80 %, ce qui dites simplement que c’est entre 10 000 et 15 000 », a-t-il déclaré dans une interview à CNBC.

Les appels baissiers de Minerd ont commencé à arriver en janvier de cette façon, à la fin desquels Guggenheim a été approuvé par la SEC pour détenir GBTC, juste après son appel à 400 000 $ par BTC en décembre.

“En d’autres termes, je ne serais pas pressé d’acheter du Bitcoin, et je ne vois aucune raison de le posséder pour le moment.” “Si vous allez être un spéculateur, supposez que cela va plus bas.”

pic.twitter.com/TQZ9QvcwH1 – Elon Musk (@elonmusk) 6 juillet 2021

Selon de nombreux acteurs du marché, le plus gros moteur baissier du BTC en ce moment est le grand Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) qui arrive dans la seconde moitié de ce mois. Cependant, comme nous l’avons signalé, les déverrouillages GBTC qui se sont déroulés tout au long de cette année ont déjà eu un impact sur le prix du Bitcoin. Maintenant, ce serait soit neutre, soit quelque peu haussier.

“Le fait que le marché soit si concentré sur quelque chose comme ça montre simplement le manque de véritables catalyseurs ou d’événements de mouvement du marché en ce moment”, a noté QCP Capital.

Cela renforce leur conviction que la volatilité restera sous pression jusqu’à la mi-août, suivie d’un rallye peut-être à la suite de la mise en œuvre du réseau principal EIP-1559, puis de la liquidation plus importante de la vague 5 du quatrième trimestre sur la baisse de la Fed, a-t-il ajouté.

La prime/les remises du fonds Grayscale Bitcoin & Ethereum par rapport à la valeur liquidative sont un bon indicateur du sentiment des investisseurs. Par cette mesure, le pic haussier a été atteint le 21 décembre et le pic baissier a été atteint le 13 mai pic.twitter.com/bEuZHZVtWG – James Butterfill (@jbutterfill) 6 juillet 2021

Fait intéressant, l’inventaire de Grayscale a cessé de croître au moment où Purpose Bitcoin ETF a été lancé au Canada, qui a suscité un énorme intérêt à l’époque et continue d’accumuler du Bitcoin dans son fonds.

L’ETF 3iQ CoinShares lancé fin avril voit également ses avoirs augmenter et sa taille est similaire à celle de l’ETF Purpose.

Les investisseurs restent stables pendant cette volatilité des prix. Les nouveaux actifs nets dans les ETP d’investissement et les fonds communs de placement suggèrent que les investisseurs ont sur une base nette plutôt que de vendre en gros volumes comme ils l’ont fait en 2018 pic.twitter.com/p8dfHs2wOl – James Butterfill (@jbutterfill) 8 juillet 2021

De plus, l’environnement macro est toujours en faveur de Bitcoin. Cette semaine, la Banque centrale européenne a relevé son objectif d’inflation à 2% et a déclaré qu’elle pourrait le laisser dépasser l’objectif pendant un certain temps.

La BCE a déclaré que lorsque les taux seraient proches de leur limite comme ils le sont actuellement, l’économie aura besoin d’une relance monétaire « particulièrement énergique » qui pourrait voir l’inflation légèrement au-dessus de la cible.

“La nouvelle formulation lève toute ambiguïté possible et indique résolument que 2% n’est pas un plafond”, a déclaré la présidente Christine Lagarde aux journalistes lors d’une conférence de presse. “Ce que nous voulons faire, c’est éviter l’écart négatif qui renforcera les anticipations d’inflation.”

Ceci est le code pour MMT et brRRrrR illimité https://t.co/F7IxP3h4KG – Alistair Milne (@alistairmilne) 9 juillet 2021

Sans oublier qu’avec une monnaie numérique de banque centrale (CBDC), les banques visent un contrôle accru. Agustin Carstens, directeur de la Banque des règlements internationaux (BRI), a déclaré :

« Nous ne savons pas qui utilise un billet de 100 $ aujourd’hui, et nous ne savons pas qui utilise un billet de 1 000 pesos aujourd’hui. La principale différence avec la CBDC est que la banque centrale aura un contrôle absolu sur les règles et réglementations qui détermineront l’utilisation de cette expression de responsabilité de la banque centrale, et nous aurons également la technologie pour l’appliquer. »

Cette surveillance accrue par le haut pourrait en outre conduire à une augmentation de l’adoption de crypto-monnaies comme Bitcoin, qui offrent confidentialité, anonymat et résistent à la censure.

