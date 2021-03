Les investisseurs s’appauvrissent de 11,85 crore de lakh Rs au cours des six derniers jours alors que les ours affirment le contrôle sur Dalal Street

Avec les ours prenant le contrôle de Dalal Street, les investisseurs ont été laissés plus pauvres par Rs 11,85 lakh crore au cours des six dernières séances de négociation.

Avec les ours prenant le contrôle de Dalal Street, les investisseurs ont été laissés plus pauvres par Rs 11,85 lakh crore au cours des six dernières séances de négociation. La capitalisation boursière de toutes les sociétés cotées sur l’ESB s’élevait à Rs 209,26 le 10 mars, depuis lors, l’indice de référence est en chute libre et, par conséquent, la capitalisation boursière a chuté à Rs 197,40 crore lakh vendredi matin. Les marchés mondiaux ont été en pleine effervescence au cours des derniers jours, les rendements obligataires atteignant leur plus haut niveau depuis le début de la pandémie.

Sensex avait clôturé à 51 279 points le 10 mars, après avoir atteint un sommet intra-journalier de 51 430. En baisse par rapport à ces niveaux, l’indice a chuté de 4,7% pour se négocier maintenant à 49 000. D’autre part, Nifty est passé de 15 100 à maintenant sous 14 500 vendredi. Les marques de renom ont reflété la baisse avec Reliance Industries en baisse de 8% au cours de la période, HDFC en baisse de 4%, HDFC Bank 5% et Axis Bank en baisse de 5%.

«La dynamique du marché est devenue très complexe avec un cocktail incertain de facteurs positifs et négatifs», a déclaré VK Vijayakumar, stratège en chef des investissements chez Geojit Financial Services. Bien que Vijayakumar voit des points positifs dans le rebond intelligent de l’activité économique, la forte baisse du brut, la réaffirmation de l’orientation monétaire accommodante de la Fed et la reprise des achats de FII, il y a aussi des négatifs. «La deuxième vague de Covid, en particulier dans l’état économiquement crucial du Maharashtra, la hausse du rendement obligataire américain au-dessus de 1,7% et la vente soutenue de DII sont négatives», a-t-il ajouté.

Les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans ont grimpé au-delà de 1,7%, passant de leur creux de 0,5% au milieu de 2020. Bien que la Fed américaine l’ait fait un peu pour calmer les nerfs des traders, les rendements ne se sont pas consolidés. «La direction du marché à court terme sera décidée par les facteurs positifs ou négatifs qui gagnent du terrain, à l’avenir. Les investisseurs devront attendre et regarder », a déclaré Vijayakumar.

Sur le plan technique, Nifty a cassé 14 700 cette semaine, ce qui était censé atteindre un niveau de support crucial pour l’indice. Maintenant, 14 400 est un soutien solide pour Nifty. «Ce qu’il faut voir, c’est si nous respectons ce niveau et rebondissons. Si nous cassons ces niveaux, nous devrions chuter à 14000. À la hausse, le niveau de résistance est à 15100 et tant que nous ne le dépassons pas, les marchés resteront baissiers et tout mouvement haussier est une opportunité de short », a déclaré Manish Hathiramani, négociateur d’indices propriétaire et analyste technique, Deen Dayal Investments.