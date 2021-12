Les investisseurs s’appauvrissent de plus de Rs 4,65 lakh cr alors que les marchés s’effondrent

L’indice de référence de l’ESB à 30 actions Sensex a plongé de 889,40 points ou 1,54% pour clôturer à 57 011,74. Au cours de la journée, il a dégringolé de 950,16 points à 56 950,98.

Vendredi, la richesse des investisseurs a chuté de plus de Rs 4,65 lakh crore alors que les marchés ont subi une forte baisse suite aux faibles tendances mondiales et à la poursuite des ventes par les investisseurs institutionnels étrangers.

La capitalisation boursière des sociétés cotées à l’ESB a diminué de 4 65 570,82 crores de Rs à 2 59 37 277,66 crores de Rs au milieu de sentiments faibles.

« Le marché indien a connu une forte baisse en raison de la faiblesse des indices mondiaux, de la vente des FII et des inquiétudes concernant Omicron », a déclaré Parth Nyati, fondateur de Tradingo.

IndusInd Bank était le plus grand retardataire parmi les 30 sociétés de première ligne, avec une chute de 4,89 %, suivie de Kotak Bank, HUL, Titan, Bajaj Finserv et HDFC.

En revanche, Infosys, HCL Tech, PowerGrid, Sun Pharmaceutical Industries et TCS ont été parmi les gagnants.

« La faiblesse des sentiments mondiaux a inondé les indices nationaux alors que les marchés digèrent la position belliciste des principales banques centrales internationales au milieu des cas Omicron en plein essor. La vente continue de FII a créé des tensions parmi les investisseurs nationaux », a déclaré Vinod Nair, responsable de la recherche chez Geojit Financial Services.

Sur l’ensemble du marché, les indices BSE à moyenne et petite capitalisation ont baissé jusqu’à 2,42 pour cent.

