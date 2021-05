Les investisseurs se demandent si la puanteur des actions de CGC a disparu

Le buzz est en grande partie parti. Et la situation d’aujourd’hui respire plus d’eau de bang que tout ce qui vaut la peine d’être échantillonné. Bienvenue à Croissance de la canopée (NYSE:CGC)? Vérifions ce qui s’est passé récemment dans les actions de CGC, puis proposons une détermination ajustée au risque qui aidera les investisseurs à éviter de se faire fumer.

Source: Shutterstock

Stocks de marijuana ou de cannabis. Ils ont leur homme. Biden. Ils ont les sièges. Une majorité démocrate au Sénat américain. Des États comme New York et la Virginie sont en train de légaliser. Dans le même temps, les États voisins nerveux ressentent probablement le besoin de capter le flux de revenus alimenté par le vert.

Mais pour CGC, le plus grand producteur de pots du Canada et du marché, les temps sont loin d’être élevés.

Action et enthousiasme de la CGC

Après avoir grimpé de 130% cette année, les actions de CGC n’ont augmenté que de 3%. Dans le même temps, le rebond dynamique de Canopy depuis le début de mars dernier, induit par Covid, qui a enregistré un gain de près de 525%, a été réduit de plus de 55%!

Alors, qu’est-ce qui est exactement à la hausse ou plutôt à la baisse dans les actions de CGC?

D’une part, l’enthousiasme au début de 2021 des investisseurs qui s’attendent à une légalisation du cannabis au niveau fédéral aux États-Unis pour la CCG et les exploitants canadiens de cannabis Cannabis Aurora (NYSE:ACB) et Tilray (NASDAQ:TLRY) s’est avéré un travail décevant. Peut-être pas au niveau gouvernemental, où le changement prend généralement un temps glacial. Mais c’est certainement le cas pour un marché axé sur les résultats à court terme et où un trimestre fiscal est une éternité.

N’aidant pas la situation de la CCG, un pic de nouveaux cas de coronavirus au Canada et de nouvelles mesures de quarantaine auront probablement également un impact sur le commerce de détail à l’intérieur des frontières de Canopy Growth. Et puis, il y a une tendance indésirable et persistante des produits concurrents moins chers et des défis associés du marché noir qui pèsent sur CGC.

Enfin, il existe également une concurrence américaine plus petite mais de premier plan qui ne peut être écartée. Curaleaf (OTCMKTS:CURLF) et Industries du pouce (OTCMKTS:GTBIF) sont deux opérateurs profitant des temps forts et rapportant des revenus à domicile dans des États où le cannabis est légal.

Dans l’ensemble, l’environnement d’exploitation a fait des ravages sur les actions de CGC. Mais il y a toujours demain et l’opportunité de jours meilleurs à venir, n’est-ce pas?

Tableau des prix hebdomadaires CGC

Source: Graphiques par TradingView

Ce ne sont pas toutes de mauvaises nouvelles à CGC. La société a son activité CBD avec des produits allant des bonbons et des boissons aux produits pour animaux de compagnie aidant à refroidir Fido et les autres membres de la famille. Il y a un accord pour acheter une tenue de culture américaine Possibilités de superficie (OTCMKTS:ACRHF). Mais ce sont encore des expositions secondaires à la grande image, non? Le graphique des cours des actions de CGC implique certainement autant.

Outre le rendement à peine au-dessus de l’eau de Canopy cette année, les actions de CGC affichent une relative faiblesse par rapport à l’ensemble du marché. Les actions CURLF et GTBIF de la concurrence susmentionnée sont chacune en hausse d’environ 25%. Et alors que même les meilleures actions font et devraient passer par des périodes de correction, la baisse de valeur des actions de CGC s’est transformée en une situation où l’achat en cas de faiblesse n’est pas recommandé.

Après s’être fortement déplacé vers le côté droit de la base de correction à vie de CGC aux plus hauts de février, le cycle de correction d’aujourd’hui est passé sous le niveau de retracement de 62%. Idéalement et pour les investisseurs orientés vers les tendances qui cherchent à acheter une phase baissière plus ordinaire, en achetant des actions plus proches de la zone de support de 38% de Fibonacci dans l’espoir d’une reprise de la tendance antérieure à proximité.

L’apparence des conséquences indésirables

Mais la correction plus profonde dans Canopy a une autre frappe contre elle.

L’action menant à la faiblesse d’aujourd’hui fait suite à une bougie de décision doji formée en mars et confirmée à la baisse le mois dernier. Notez le combiné avec un croisement stochastique à l’aspect maladif et l’absence de développement de soutien des prix. Même sur la période hebdomadaire. Ainsi, les actions de CGC ont l’apparence des conséquences indésirables d’une bonne fête.

Pour aujourd’hui, la recommandation est de rester à l’écart de la CCG. Mais si vous devez y être pour gagner ou si vous l’êtes déjà, une protection couverte utilisant le marché des options de Canopy est considérée comme le seul moyen de naviguer dans les eaux nauséabondes de CGC.

À la date de publication, Chris Tyler ne détient, directement ou indirectement, aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Chris Tyler est un ancien market maker de produits dérivés basé sur le plancher sur les bourses américaines et du Pacifique. Les informations proposées sont basées sur son expérience professionnelle mais strictement destinées à des fins éducatives uniquement. Toute utilisation de ces informations relève à 100% de la responsabilité de l’individu. Pour obtenir des informations supplémentaires sur le marché et des réflexions connexes, suivez Chris sur Twitter @Options_CAT et StockTwits.