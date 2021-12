Les investisseurs se sont appauvris de plus de Rs 11,23 lakh cr en deux jours de liquidation massive du marché

L’indice de référence de l’ESB Sensex a plongé de 1 182,53 points à un plus bas de 55 829,21 en début de séance lundi.

Les investisseurs se sont appauvris de 11 23 010,78 crores de roupies en deux jours, alors que le marché boursier national continuait de faire face à de graves raclées au milieu d’une liquidation mondiale. L’indice de référence de l’ESB Sensex a plongé de 1 182,53 points à un plus bas de 55 829,21 en début de séance lundi. L’indice de référence avait chuté de 889,40 points ou 1,54% pour clôturer à 57 011,74 vendredi.

La capitalisation boursière des sociétés cotées à l’ESB a chuté de 11 23 010,78 crores de roupies à 2 52 79 340,30 crores de roupies en deux jours.

Vendredi, la richesse des investisseurs avait diminué de plus de Rs 4,65 lakh crore, les marchés ayant subi une forte baisse suite aux faibles tendances mondiales et à la poursuite des ventes par les investisseurs institutionnels étrangers.

« Les références indiennes ont fait une ouverture aujourd’hui au milieu de l’augmentation des cas de coronavirus Omicron dans le monde. Les traders seront prudents face aux sorties nettes continues de fonds étrangers, car les investisseurs de portefeuille étrangers (FPI) ont jusqu’à présent retiré 17 696 roupies des marchés indiens au mois de décembre », Gaurav Garg, responsable de la recherche, Capitalvia Global Research Ltd.

