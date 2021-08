Solana (SOL)

Les investisseurs se tournent vers les concurrents d’Ether, le SOL de Solana atteint 3 chiffres pour marquer un nouvel ATH

Solana (SOL) a finalement atteint trois chiffres pour atteindre un nouveau record absolu tandis que le reste du marché de la cryptographie est lent à bouger, les NFT dominant la vedette et le FOMO.

Tard dimanche, SOL a dépassé les 100 $ pour atteindre plus de 29 milliards de dollars de capitalisation boursière pour devenir la 8e plus grande crypto-monnaie, dépassant l’USDC et Polkadot (DOT). DOT -3.39% Polkadot / USD DOTUSD $ 24.80

Au moment de la rédaction, SOL se négocie à 100,71 $, en hausse de 5,222% depuis le début de l’année et près de 200 fois par rapport au plus bas de mai 2020 de 0,5 $.

Au milieu de cet été SOL, le concurrent d’Ether a commencé à évoluer sur CoinGecko, devenant le 2e actif le plus tendance sur le site de données cryptographiques et également le 2e actif le plus tendance sur la plate-forme de communication financière Stocktwits ce week-end.

Solana est également le 52e actif cryptographique le plus détenu sur l’échange de crypto-monnaie Coinbase.

pic.twitter.com/In29XYH6MW – John Street Capital (@JohnStCapital) 28 août 2021

En ligne avec le prix, la valeur totale verrouillée (TVL) dans l’écosystème Solana atteint également de nouveaux sommets historiques à 3,05 milliards de dollars, contre seulement un milliard de dollars en mai.

D’autres pièces de l’écosystème Solana connaissent également une tendance à la hausse. Au cours de la semaine dernière, APEX, SOLPAD et RAY ont progressé de 60% à 100%.

Avec la récente mise à jour du réseau d’Etherem sous la forme d’une mise à niveau de Londres avec EIP 1559 effectuée plus tôt ce mois-ci, les spéculateurs se tournent vers les blockchains rivales et leurs jetons, a déclaré Avi Felman co-gestionnaire de portefeuille chez BlockTower Capital, dans une interview.

L’alternative plus rapide et moins chère à Ethereum, Solana, n’est pas la seule à pomper en ce moment. Par rapport aux gains annuels de 336 % d’Ether, Cardano (ADA) est en hausse de 1 505% et Avalanche (AVAX) de 1 157 %. ETH -0,15% Ethereum / USD ETHUSD 3 184,95 $

@solana, vous semblez faire des vagues. Toutes nos félicitations. Où puis-je en savoir plus ? – Charles Hoskinson (@IOHK_Charles) 30 août 2021

Outre l’été Solana, les autres pièces à la hausse incluent Tezos, qui a bondi de 50% au cours des 7 derniers jours. Fantom, SafeMoon, Horizen, LUNA et Decentraland sont également en hausse de 20 à 50 %.

Arweave (AR) est également en hausse de 50% au cours de cette période et de 285% en août. Cette solution de stockage qui offre la permanence des données parmi toutes les solutions de stockage centralisées et décentralisées est «la solution la plus réalisable pour faire en sorte que le stockage de données décentralisé soit plus largement adopté», a écrit Molly de eGirl Capital, qui est investi dans la crypto-monnaie.

Le site Web de la société de capital-risque indique en outre qu’Arweave ne représente actuellement que 0,1% du stockage décentralisé total et seulement 8% de sa valeur marchande. Cependant, ils pensent qu’avec sa technologie et sa conception supérieures, “il y a encore beaucoup de place pour qu’Arweave se développe à l’avenir”.

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.