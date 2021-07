Les investisseurs sont confrontés à une décision : acheter ou éviter les actions de LI

Li Auto (NASDAQ :LI) fait beaucoup de bien ces jours-ci. Mais le jeu hybride EV fonctionne-t-il sur tous les cylindres et vaut-il un achat en ce moment? Regardons ce qui se passe hors et sur le graphique boursier LI, puis proposons une détermination ajustée au risque alignée sur ces résultats.

Source : Carrie Fereday / Shutterstock.com

Ce qui monte doit redescendre comme dit le proverbe. Et cela s’est passé l’année dernière de manière assez dramatique dans les stocks de véhicules électriques. Et LI de la Chine n’était certainement pas à l’abri de cette réalité.

Faire son Nasdaq fait ses débuts l’été dernier, l’action LI a augmenté d’un peu plus de 200 % fin novembre pour atteindre un sommet de 47,70 $. Et moins de six mois plus tard, l’équipement automobile de luxe alternatif était carrément garé là où il a commencé. Les actions ont chuté à un creux de 15,98 $ début mai.

Investisseurs en actions LI pas seuls

Non pas que les investisseurs de LI soient seuls dans leur misère.

Du géant EV Tesla (NASDAQ :TSLA) à parvenu Capitale de Churchill (NYSE :CCIV) cherche toujours à mettre son caoutchouc sur la route ou ses pairs chinois Xpeng (NYSE :XPEV) ou alors Nio (NYSE :NIO), les gains considérables et leaders du marché au cours de l’année écoulée ont été compensés par des retournements cycliques baissiers inhabituellement difficiles en 2021.

La faute à ce que vous voulez. Et beaucoup l’ont fait avec les doigts pointés dans la direction des perturbations de la chaîne d’approvisionnement. Plus notoirement, les inquiétudes concernant les puces semi-conductrices faisant partie intégrante des actions automobiles.

Une rotation plus large du marché à partir de jeux de croissance multiples plus élevés et vers des valeurs refuges plus sûres qui a commencé en février, a également contribué à mettre un vent baissier sur LI et la plupart des autres actions EV.

Avec ces moteurs baissiers largement dans le rétroviseur, les deux derniers mois, l’action LI a réussi à récupérer environ les deux tiers de ses pertes en juillet.

Ce mois-ci cependant, des inquiétudes croissantes concernant la reprise économique mondiale se sont fait sentir. En outre, les inquiétudes se sont accrues quant au gouvernement chinois imposant des restrictions et des examens de la cybersécurité aux actions nouvellement cotées aux États-Unis. Mesures prises à l’égard de l’opérateur de télé-appel DiDi Global (NYSE :AI-JE), d’une part, les investisseurs de LI font marche arrière dans une réaction de sympathie.

Depuis qu’il a culminé à 36,66 $ le 1er juillet, LI a chuté de près de 20 %. C’est une correction saine. Mais, c’est aussi assez courant pour un stock de croissance plus jeune du calibre de Li.

De plus, il existe un soutien fondamental évident pour envisager d’acheter en cas de faiblesse. Les facteurs incluent le constructeur de véhicules alternatifs offrant récemment des livraisons mensuelles record pour juin. Il y a également une forte croissance des revenus à trois chiffres pour le premier trimestre. Et, une version mise à jour du populaire modèle hybride Li One de Li vient de sortir dans les rues.

Aujourd’hui et surtout, le graphique des cours de l’action LI ne supporte pas un recul technique comme étant à l’intersection où la croissance rencontre la valeur.

Graphique des cours hebdomadaires de l’action LI

Source : Graphiques par TradingView

Parfois, et lorsqu’il s’agit d’un retrait ou d’un mouvement correctif sain et typique, même 30% peuvent être assez courants. Et c’est alors qu’une action comme LI a le marché derrière elle. Lorsque les conditions sont moins sûres, des baisses plus importantes sont souvent la norme.

En gardant cette réalité à l’esprit et en examinant le graphique hebdomadaire de l’action LI, il est justifié de pécher par excès de prudence avec la correction de 20 % d’aujourd’hui.

Plus précisément et préoccupant, une bougie hebdomadaire confirmée contre le niveau de retracement de 62% de LI, l’échec de la ligne de tendance et la stochastique en surachat baissier suggèrent de meilleures opportunités d’achat à l’avenir.

La stratégie

Pour l’instant, je vous conseillerais fortement d’attendre l’émergence d’une valeur plus profonde et la mise en place d’un modèle et d’une confirmation secondaire avant d’acheter des actions LI. Au minimum, il faudra du temps pour aligner le tableau des prix de Li.

En fin de compte cependant, si les investisseurs en LI ne peuvent tout simplement pas résister à l’envie d’acheter sur une faiblesse, une stratégie verticale de col ou haussière peut aider à éviter de ressembler à un mannequin de crash test dans une action à risque accru d’un cycle baissier plus important.

À la date de publication, Chris Tyler ne détient pas (directement ou indirectement) de positions sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Chris Tyler est un ancien teneur de marché des produits dérivés au sol sur les bourses américaines et pacifiques. Pour des informations supplémentaires sur le marché et des réflexions connexes, suivez Chris sur Twitter @Options_CAT et StockTwits.