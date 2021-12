Les investisseurs sont plus riches de plus de 6,56 lakh cr en deux jours de rallye du marché

Bajaj Finance a été le plus gros gagnant parmi les 30 sociétés de première ligne, avec un bond de 2,94 %, suivi de Bharti Airtel, Sun Pharma, Reliance Industries et SBI.

La richesse des investisseurs a bondi de Rs 6,56,828,59 crore alors que les marchés boursiers ont poursuivi leur rallye pour une deuxième journée mercredi.

L’indice de référence BSE à 30 actions a augmenté de 611,55 points ou 1,09 % à 56 930,56. Au cours de la journée, l’indice de référence a bondi de 670 points à 56 989,01.

La capitalisation boursière des sociétés cotées au titre de l’ESB a également gagné 6,56,828,59 crore Rs à 2,59,14,409.64 crore Rs en deux jours.

« Le marché intérieur gagne du terrain dans un contexte de rebond positif du marché mondial. Le rebond a été généralisé tandis que les moyennes et petites capitalisations ont surperformé car l’opportunité de bonnes affaires a conduit les investisseurs à accumuler les actions battues », a déclaré Vinod Nair, responsable de la recherche chez Geojit Financial Services.

Bajaj Finance a été le plus gros gagnant parmi les 30 sociétés de première ligne, avec un bond de 2,94 %, suivi de Bharti Airtel, Sun Pharma, Reliance Industries et SBI.

En revanche, Wipro, ITC et Nestlé India ont été à la traîne.

« Les taureaux étaient en position de force tout au long de la session alors que les marchés indiens évoluaient en tandem avec la reprise d’autres indices boursiers mondiaux », a déclaré Shrikant Chouhan, responsable de la recherche sur les actions (détail), Kotak Securities Ltd.

Sur le marché au sens large, les indices BSE à moyenne et petite capitalisation ont bondi à 1,66%.

