Les investisseurs spatiaux privés se préparent à des aubaines

Je vais être honnête… aller dans l’espace n’est pas en haut de ma liste de choses à faire.

Je veux dire, si l’opportunité se présentait et que je n’avais pas à vendre ma jambe droite, je sauterais volontiers dans une fusée pour voir la Terre du point de vue d’un astronaute.

Je suis actuellement plus intéressé par les activités terrestres en ce moment. Voitures rapides, grosses vagues et passer du temps avec mes enfants…

Mais en tant qu’investisseur, l’industrie spatiale est extrêmement séduisante en ce moment.

Aller dans l’espace n’a rien de nouveau. Nous, les humains, avons en fait accompli des réalisations assez importantes au cours des dernières décennies… des réalisations qui dépassent de loin les réalisations récentes en Vierge Galactique (NYSE :SPCE), BlueOrigin, et SpaceX.

Cela ne veut pas dire que chacune de ces entreprises n’a pas développé une technologie impressionnante. SpaceX, en particulier, a épaté le monde avec sa capacité à faire atterrir des fusées verticalement, à la fois sur terre et dans la mer. Ils l’ont fait pour la première fois en 2016.

Cependant, chacune de ces entreprises n’a encore rien accompli de révolutionnaire… comme emmener les gens sur une autre planète.

Mais cela n’a pas vraiment d’importance…

Ce qui compte, c’est que chacune de ces entreprises non gouvernementales a ouvert l’esprit du monde entier…

Les gens voient maintenant l’énorme potentiel des voyages spatiaux…

Et ils rêvent de participer à ces aventures dans un futur proche.

Le catalyseur économique qui en résultera sera énorme.

L’industrie spatiale en ce moment

Pour l’essentiel, les voyages spatiaux sont désormais ouverts au grand public. Cela créera un boom au sein de l’industrie aéronautique et spatiale qui sera alimenté par des investisseurs privés (au lieu des gouvernements).

À l’heure actuelle, les sociétés spatiales privées SpaceX et Blue Origin valent plus que le Virgin Galactic coté en bourse de Sir Richard Branson…

Les ventes annuelles de tourisme spatial de Blue Origin ont déjà dépassé les 100 millions de dollars, tandis que la valorisation de SpaceX dépasse les 100 milliards de dollars. Ce sont des chiffres sérieux…

Maintenant, ces entreprises doivent trouver comment dépenser de l’argent intelligemment pour continuer à croître.

Le meilleur pari pour la croissance

Ce que de nombreux investisseurs particuliers ne comprennent souvent pas, c’est la croissance des grandes entreprises. Transformer une entreprise de plusieurs milliards de dollars en une entreprise de cent milliards de dollars est incroyablement difficile. Maintenir les opérations actuelles tout en développant des technologies de pointe est extrêmement risqué.

C’est pourquoi la plupart des grandes entreprises acquièrent des entreprises plus petites qui se concentrent sur des idées qui changent le monde. Il est bien plus sûr d’acquérir une petite entreprise qui a déjà développé quelque chose de révolutionnaire au lieu d’essayer de développer en interne quelque chose de coûteux qui pourrait échouer.

C’est ainsi que les plus grandes entreprises du monde se développent… elles acquièrent de plus petites entreprises et les intègrent dans la plus grande opération.

Google (NASDAQ :GOOG, NASDAQ :GOOGL), Microsoft (NASDAQ :MSFT), Gué (NYSE :F), et pratiquement toutes les grandes entreprises achètent des technologies de rupture pour poursuivre leur croissance.

Et c’est exactement ce qui va commencer à se produire dans l’industrie spatiale privée.

Virgin Galactic de Branson, SpaceX de Musk, Blue Origin de Bezos et de nombreuses autres sociétés spatiales privées achètent déjà de petites sociétés privées avec une IP unique (propriété intellectuelle). Alors que la nouvelle course à l’espace s’accélère, cette tendance à acheter des sociétés spatiales privées va certainement s’accélérer.

Cela permettra aux investisseurs privés de réaliser d’énormes profits. Les premiers investisseurs qui ont acheté des sociétés privées actuellement évaluées par dizaines de millions verront probablement plus de 1000% de rendements – et bien plus encore.

Un excellent endroit pour trouver des opportunités d’investissement privé dans l’espace est Entreprises espacées. Spaced Ventures est une plateforme de financement participatif en capital qui se spécialise dans… vous l’aurez deviné… l’espace.

Il y a une poignée d’offres là-bas en ce moment, et quelques-unes à venir bientôt.

Voici ce qui est disponible maintenant :

Composites infinis développe et fabrique des récipients sous pression et des structures composites de pointe qui sont nécessaires pour les voyages dans l’espace.

Exo-Espace construit des capacités d’intelligence artificielle (IA) supplémentaires pour les satellites d’observation de la Terre.

Cosmic Shielding Corporation développe des composites multifonctionnels débloquant des niveaux de performances et de fiabilité auparavant inaccessibles dans l’espace.

Toutes ces sociétés mobilisent actuellement des fonds et vous n’avez pas besoin d’être un investisseur accrédité pour participer. Tout le monde peut investir dans ces entreprises dès maintenant !

Infinite Composite que vous connaissez peut-être déjà. L’entreprise était l’une des trois que j’ai soulignées dans votre rapport spécial, Top 3 des investissements d’entreprises privées pour 2022.

Mais divulgation complète, je n’ai personnellement fait aucune diligence raisonnable sur les deux autres sociétés. Et je n’investirais jamais dans aucune entreprise, à moins que je passe près d’un mois à enquêter sur chaque centimètre carré de leurs opérations commerciales.

Cependant, statistiquement parlant, il y aura une vague d’acquisitions dans un avenir proche dans l’industrie des technologies spatiales. Ces nouvelles grandes entreprises spatiales privées auront des liquidités dans leurs livres et, plus important encore, des actions qu’elles pourront utiliser comme monnaie d’échange pour acquérir de plus petites entreprises.

Les investisseurs privés en phase de démarrage bénéficieront d’énormes bénéfices à mesure que cette tendance s’accélère.

Le plus excitant, c’est que nous serons là pour participer à cette tendance. Je suis déjà en discussion avec le meilleur incubateur de technologies spatiales au monde, afin que nous puissions avoir accès aux meilleures entreprises qui seront probablement acquises pour beaucoup d’argent… restez à l’écoute !

