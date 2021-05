Les investisseurs sud-coréens saluent la loi controversée sur la crypto-monnaie

Une nouvelle enquête a révélé qu’une majorité d’investisseurs sud-coréens soutiennent le projet de loi fiscale sur la cryptographie qui devrait être dévoilé l’année prochaine.

53,7% de soutien de la taxe sur les gains cryptographiques

Selon une récente enquête parrainée par la chaîne de télévision locale YTN, de nombreux investisseurs sud-coréens en cryptographie soutiennent la décision du gouvernement de taxer les gains cryptographiques.

L’étude menée auprès de 500 répondants âgés de 18 ans et plus par la société de recherche locale Realmeter a montré que 53,7% des répondants soutiennent le régime fiscal proposé qui devrait entrer en vigueur en janvier 2022.

38,3% des répondants estiment que cela pourrait entraver la croissance du secteur, affirmant que cette décision était biaisée.

L’enquête a montré que les répondants de la tranche d’âge de 20 et 29 ans étaient fortement opposés à l’imposition prévue plus que tout autre groupe d’âge.

47,8% des personnes interrogées dans la vingtaine ont déclaré ne pas soutenir la fiscalité cryptographique, tandis que 47,5% des personnes interrogées ont déclaré qu’il pourrait être nécessaire de le faire.

Les données collectées ont également montré que les femmes interrogées en crypto étaient plus favorables au régime fiscal que leurs homologues masculins.

Les données rassemblées par l’homme d’État sud-coréen Kwon Eun-hee ont montré que les investisseurs en crypto dans la vingtaine et au début de la trentaine étaient les participants les plus actifs avec plus de 2,35 millions confirmant qu’ils avaient échangé des monnaies numériques au moins une fois dans les quatre principaux échanges de crypto opérant dans le pays: Bithumb, Upbit, Korbit et Coinone.

Mais malgré ce qui pourrait être une dissidence croissante contre les projets de Séoul de réglementer l’industrie en plein essor, le ministre des Finances Hong Nam-ki estime qu’il est juste de taxer les plus-values ​​sur les transactions cryptographiques de la même manière que les autres transactions financières sont imposées.

Mais les piliers de la cryptographie ont appelé à une révision de la nouvelle loi fiscale. L’impôt sur les gains en capital sur les transactions en monnaie virtuelle a été fixé à 20% et n’affectera que les bénéfices commerciaux qui dépassent la barre des 2,5 millions (environ 2 234 $).

Réglementation croissante de la Corée du Sud sur la crypto

La Corée du Sud est déterminée à réglementer son secteur de la cryptographie. La nation asiatique travaille sans relâche pour amener l’industrie de la cryptographie sous la responsabilité du gouvernement. Cela a commencé par interdire les jetons de confidentialité comme le XMR de Monero.

Il a ensuite étendu ses lois pour inclure les fournisseurs de services d’actifs virtuels (VASP), y compris les échanges de crypto-monnaie stipulant une amende lourde pour toute entreprise de cryptographie qui ne signale pas les transactions suspectes sur sa plate-forme. Il a également déclaré que le fait de ne pas conserver les données client pertinentes et de gérer séparément les enregistrements des transactions des clients les ferait face à tout le poids de la loi.

Ces lois ont depuis vu des échanges cryptographiques comme OKEx et Binance fermer leurs portes dans le pays.

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel à démocratiser le système financier. Lorsqu’il n’est pas plongé dans les événements quotidiens de la scène cryptographique, il peut regarder des rediffusions légales ou essayer de battre son meilleur score au Scrabble.