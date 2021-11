Les invitations au test technique fermé d’Elden Ring sont envoyées maintenant

Les invitations pour le test technique Elden Ring de From Software ont commencé à être envoyées avant son début plus tard cette semaine, tout comme les e-mails informant ceux qui se sont inscrits mais n’ont pas été sélectionnés pour participer.

Les invitations ont commencé à apparaître dans les boîtes de réception des candidats plus tôt dans la journée, en commençant par les joueurs de l’UE et de l’Asie avant de se déployer en Amérique du Nord. Si vous avez postulé pour le test réseau et que vous avez été sélectionné, vous devriez recevoir un e-mail de l’éditeur Bandai Namco avec des instructions sur la façon de télécharger et de vous préparer pour le test limité ce week-end, qui vous permettra de jouer à une partie du jeu avec jusqu’à cinq classes.

Si vous avez la chance d’avoir été sélectionné, vous pouvez télécharger le jeu maintenant et, à tout le moins, passer du temps avec d’autres joueurs dans le menu principal tout en vous imprégnant du thème du jeu. Certains joueurs ont déjà extrait la musique du menu principal du jeu et l’ont lancée sur YouTube, juste au cas où vous vous sentiriez exclu.

From Software a publié une analyse détaillée du gameplay d’Elden Ring la semaine dernière, avec plus de 20 minutes de séquences montrant l’exploration, le combat, la furtivité et une grande partie du monde que le studio a conçu pour sa dernière nouvelle IP. Elden Ring sera lancé sur Xbox One, Xbox Series X|S, PS4, PS5 et PC le 25 février.

