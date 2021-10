Les invités de Bill Maher se disputent la masculinité « toxique » contre « héroïque »

Lire du contenu vidéo

Bill Maher vraiment allé à l’essentiel vendredi soir… avec une conversation vraiment intéressante sur la masculinité toxique… et il y en a assez ici pour que vous décidiez de quel côté vous êtes.

écrivain atlantique, Caitlin Flanagan, affronté le sénateur du Delaware, Chris Coon, avec l’aide de BM.

Caitlin a critiqué ce qu’elle dit être un réveil mal dirigé et dangereux … transformant en quelque sorte la « masculinité héroïque » en une phrase sale. Elle pense qu’il est essentiel d’enseigner aux garçons les vertus des hommes qui font des choses héroïques, et elle dit qu’il est important de distinguer les hommes des femmes, car les premiers sont simplement plus forts et mieux adaptés pour sauver le jour où la force physique est le facteur opérationnel.

Coons essaie de faire exploser sa théorie avec 2 exemples – la présidente de la Chambre Nancy Pelosi et la sénatrice Barbara Mikulski, mais Flanagan se moque de cela, ripostant … « Je ne vais pas attendre [Pelosi] pour me sortir d’un immeuble en feu… »

Coons n’adhère pas exactement à ce que Flanagan dit … au lieu de cela, il parle de la vertu de respect qu’il a enseignée à ses fils jumeaux. Il n’aborde pas vraiment le point de Flanagan … selon lequel les garçons devraient apprendre les vertus de l’utilisation de leur force physique pour de bon, plutôt que d’apprendre à en avoir honte.

Maher est intervenu… « Les garçons sont parfois fustigés pour le simple fait d’être des garçons. »