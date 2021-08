Les invités de la fête d’anniversaire d’Obama partent tôt à cause du “sh– show” de la circulation

in

Des invités de marque ont commencé à quitter la fête d’anniversaire “réduite” de Martha’s Vineyard de l’ancien président Barack Obama, créant un “spectacle” de la congestion du trafic sur l’île de villégiature.

Le chanteur John Legend, l’épouse modèle Chrissy Teigen et le rappeur Takeoff ont été vus quitter la propriété balnéaire de 29 acres de l’ex-président à Oak Bluffs juste avant minuit par un photographe du Post.

La légende a été entendue en train de jouer devant la foule samedi soir, et le Migos MC aurait également pris la scène surélevée installée sur le vaste domaine.

Entre les actes musicaux, un DJ a été entendu jouer “Ain’t Nobody” de Chaka Khan, en l’honneur de l’homme de l’heure de 60 ans.

Une flotte de taxis a été vue entrant dans la résidence d’Obama pour ramener le personnel du parti à la maison, et une poignée de VUS contenant peut-être des étoiles ont également été vues en train de quitter le shindig.

Un officier de police local du Massachusetts a pu être entendu décrire la situation du véhicule dans la ville de 4 500 habitants comme une “émission de s-t” sur sa radio alors que la fête commençait à se détendre, selon le photographe.

La liste d’invités originale de la fête de près de 500 personnes, en plus de 200 membres du personnel, avait été réduite plus tôt cette semaine à seulement “des amis et une famille proche” après une épidémie de la variante Delta de COVID-19 à Cape Cod, à proximité.

La décision de la 11e heure – qui a conduit aux désinvitations signalées de l’ancien conseiller David Axelrod et des bandes dessinées David Letterman, Larry David et Conan O’Brien – fait suite à un rapport de The Post, qui a cité une source disant que l’ancien président créait un public cauchemar de santé en essayant d’amener 700 personnes sur l’île.

Pourtant, il y avait beaucoup de stars présentes avec Jay-Z, Beyoncé, Steven Spielberg, Bradley Cooper, Don Cheadle, Erykah Badu, Steven Colbert et John Kerry photographiés arrivant pour la fête.

Parmi les autres invités figuraient Bruce Springsteen, Tom et Rita Hanks, Dwyane Wade et Gabrielle Union, Eddie Vedder et Questlove, qui devait se produire.

Plus tôt dans la journée, les stars ont fait tourner les têtes dans l’enclave endormie, alors que les Hanks ont été aperçus en train de parcourir une librairie à proximité d’Edgartown, où Legend et Teigen ont également été vus en train de faire du shopping.

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a été aperçue en train de déjeuner au Winnetu Resort d’Edgartown – où Spielberg a également été vue en train de prendre des selfies avec des fans – après qu’elle n’aurait pas fait partie de la nouvelle liste d’invités simplifiée.

Le bureau du démocrate n’a pas immédiatement répondu à la demande du New York Post de clarifier pourquoi elle était sur Martha’s Vineyard.