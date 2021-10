Les invités des talk-shows du dimanche Adam Schiff sur ‘The Sunday Show’

La grille de télévision aux heures de grande écoute est en pause dans l’impression. Vous pouvez trouver plus de couverture télévisée sur : latimes.com/whats-on-tv.

Bonjour Amérique (N) 6 h KABC

État de l’Union le secrétaire aux transports Pete Buttigieg ; Représentant Adam Kinzinger (R-Ill). Jon Stewart (« Le problème avec Jon Stewart »). (N) 6h et 9h CNN

Fox News dimanche avec Chris Wallace Dr Anthony Fauci, Institut national des allergies et des maladies infectieuses ; Mohamed El-Erian, conseiller économique en chef chez Allianz. Le radiodiffuseur religieux Pat Robertson. Groupe : Karl Rove ; Kristin Soltis Anderson, l’examinateur de Washington ; Mo Elleithée. (N) 7 h KTTV ; 11h et 23h Fox News

Fareed Zakaria GPS Le gâchis de la chaîne d’approvisionnement mondiale : David Lynch, le Washington Post. Pénurie de main-d’œuvre avec de nombreux chômeurs : Heather Long, le Washington Post. Pologne et Union européenne : Anne Applebaum. Comment le Dakota du Sud est devenu un dépositaire de l’argent des riches et des puissants ; corruption mondiale : auteur Sarah Chayes (« Sur la corruption en Amérique : et ce qui est en jeu »). (N) 7h et 10h CNN

Futures du dimanche matin avec Maria Bartiromo le sénateur Ron Johnson (R-Wis.); l’éleveur texan Tim Ward ; Gouverneur Greg Abbott (R-Texas); Représentant Ro Khanna (D-Fremont). (N) 7 h et midi Fox News

Le spectacle du dimanche avec Jonathan Capehart Représentant Adam Schiff (D-Burbank); le représentant John Yarmuth (D-Ky.); candidat au poste de gouverneur Terry McAuliffe (D-Va.); candidate à la mairie Annissa Essaibi George (D-Boston) ; ancien représentant Joe Walsh (R-Ill.) (N) 7 h MSNBC. (N) 7 h 00 MSNBC

Rencontrer la presse le secrétaire aux transports Pete Buttigieg ; Gouverneur Asa Hutchinson (R-Ark.). Kimberly Atkins Stohr; Garrett Haake ; John Podhoretz, magazine de commentaires ; Amy Walter, Cook Rapport politique. (N) 8h ​​et 1h30 KNBC ; 01h00 MSNBC

Cette semaine avec George Stephanopoulos Dr Anthony Fauci, Institut national des allergies et des maladies infectieuses. Blocage de la chaîne d’approvisionnement : Deirdre Bolton ; Diane Swonk, Grant Thornton. Panel : Jonathan Karl ; Rick Klein; Parcs MaryAlice ; Stéphanie Ramos, (N) 8h ​​et 2h KABC

Des sources fiables avec Brian Stelter Reporters politiques : Marc Elias, Democracy Docket ; l’auteur Robert Costa (« Péril »). L’impact des médias qui doutent des vaccins : l’auteur Jen Senko (« Le lavage de cerveau de mon père ») ; Olivier Darcy. Diffuser des « nouvelles honnêtes pour les gens sains d’esprit » dans un monde qui est « devenu fou » : Bari Weiss, Common Sense on Substack. Nouvelles d’Hollywood, y compris la grève de l’IATSE ; Dave Chapelle, « Succession » : Matthew Belloni, Puck. (N) 8 h CNN

MediaBuzz Will Caïn ; Leslie Marshall ; Mollie Hemingway ; Bret Baier. (N) 8 h Fox News

Entretiens avec Frank Buckley Stevie Van Zandt. (N) 16h30 KTLA

60 minutes l’ancien secrétaire à la Défense Robert Gates ; le plus long entraînement de bétail en Amérique ; l’avenir des pubs anglais. (N) 19 h KCBS