Les iPad ne rempliront pas les chaussettes de Noël cette année

Pour David Goldman

NEW YORK (CNNMoney) – Avec la baisse des ventes de tablettes, vous avez presque plus de chances d’obtenir trois poulets français ou deux tourterelles au lieu d’un iPad ce Noël.

Les tablettes ont connu une terrible année 2014 et cette souffrance devrait se poursuivre tout au long de la période des fêtes.

Dans les mois qui ont suivi la reprise des achats à l’école, les ventes de tablettes ont baissé de 16%, selon le cabinet d’études de marché NPD. Les tablettes ont enregistré l’une des pires performances de toute l’industrie de l’électronique grand public cette année.

Le marché des tablettes n’augmentera que de 7 % en 2014, selon un rapport publié mardi par le cabinet d’études IDC. L’année dernière, les ventes de tablettes ont augmenté de 53 %.

Sans l’avantage d’un contrat de deux ans, les gens ont tendance à rester plus longtemps avec leurs tablettes que leurs smartphones. Et à mesure que les smartphones grandissent, beaucoup de gens pensent qu’ils n’ont pas besoin d’une tablette avec un écran plus grand.

C’est pourquoi les mini tablettes de sept pouces sont les moins performantes du groupe des tablettes ; ses ventes ont diminué de 40 % depuis septembre.

L’iPad n’a pas été épargné non plus. Les ventes d’iPad devraient baisser en 2014, la première année depuis ses débuts en 2010. Les ventes d’iPad ont diminué pendant trois trimestres consécutifs, et au cours du dernier trimestre, Apple a enregistré les ventes d’iPad les plus faibles depuis plus de deux ans.

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a déclaré en octobre que le lancement de l’iPad Mini 3 et de l’iPad Air 2 devrait stimuler les ventes. Mais cela ne s’est pas encore produit.

“Même le lancement des nouveaux iPad à la fin de cette période n’a pas permis de relancer l’augmentation des ventes”, a déclaré Stephen Baker, analyste électronique de NPD. “Avec les vacances qui approchent, le potentiel d’une saison de vente de tablettes positive semble sombre.”

Seules les tablettes Windows de Microsoft (MSFT, Tech30) ont légèrement bien performé sur les derniers mois de l’année. NPD affirme que les revenus des ventes de tablettes Windows ont augmenté de 11% au cours des trois derniers mois, stimulés par une forte demande pour l’hybride ordinateur portable-tablette Surface Pro 3. Mais cela se compare également à une année 2013 absolument lamentable pour Microsoft. , au cours de laquelle la société a dû face à une dépense de 900 millions de dollars en raison des ajustements d’inventaire pour la tablette Surface.