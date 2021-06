Les iPhones dominent Android en Amérique du Nord, mais nous ne savions pas que c’était si grave – .

En avril, nous avons signalé de nouvelles données de vente de Counterpoint Research, qui ont montré que la série iPhone 12 d’Apple se vendait non seulement comme des petits pains mais, selon le dernier rapport Counterpoint Research Market Pulse, a aidé Apple à capturer six places sur le alors juste- a publié le top 10 des modèles de smartphones les plus vendus au monde pour janvier 2021.

De plus, il y a toute une génération de fans dévoués d’Apple dans le pipeline – des adolescents, dont la fidélité à la marque s’est cimentée tôt et qui laissent entendre que les choses vont probablement rester ainsi. À savoir : selon un récent sondage de Piper Sandler auprès de plus de 7 000 adolescents, le produit phare d’Apple est extrêmement fidèle à la marque parmi ce groupe démographique, dont 88 % possèdent maintenant un iPhone. Et un peu plus que cela, 90%, s’attendent à ce que le prochain téléphone qu’ils possèdent soit également un iPhone. Cela nous amène à un nouveau rapport tout juste sorti d’El Segundo, société californienne de logiciels d’intelligence de réseau CUJO AI, un rapport qui examine de plus près la bataille iPhone vs Android et souligne entre autres à quel point la fidélité de l’iPhone est cimentée parmi les propriétaires de smartphones. .

À un niveau élevé, selon les auteurs du rapport, les données qu’ils ont examinées englobaient « 1 milliard d’appareils connectés sur une période de 15 mois entre janvier 2020 et avril 2021… Nos données montrent quels types d’appareils sont en ligne, leur distribution réelle, le le paysage global du marché ainsi que les changements de popularité et l’impact de la pandémie sur l’utilisation des appareils intelligents sur les réseaux domestiques des consommateurs, qui comprend des dizaines d’appareils IoT distincts qui composent l’écosystème actuel de la maison intelligente.

En examinant les appareils iOS environ six mois après la sortie de la série iPhone 12, voici un aperçu de la popularité d’iOS en Amérique du Nord en avril 2021. Selon ce rapport, les appareils iOS les plus populaires et leurs parts de marché respectives incluent l’iPhone 11. (14 %), iPhone XR (10,4 %) et iPhone 7 (6,3 %), et voici comment cela se décompose sous la forme d’un graphique du rapport CUJO AI :

« En mai », poursuit le rapport, « les nouveaux appareils iOS représentaient 72 % des nouveaux appareils mobiles. Cette fluctuation à court terme était probablement due à la sortie du nouveau modèle iPhone SE 2. L’iPhone à petit budget a peut-être séduit un nombre important d’utilisateurs d’Android pour basculer. Dans l’ensemble, l’iPhone SE (2e génération) est le quatrième modèle iOS le plus populaire en avril 2021, utilisé par 3,7% des utilisateurs d’iOS, suivi de près par le dernier appareil phare, l’iPhone 12 Pro Max.

Voyons maintenant à quel point l’image est différente pour les appareils Android.

« Le Samsung Galaxy S9 était le téléphone Android le plus utilisé pour 2,7% du marché, tandis que le Samsung Galaxy A10 arrivait juste derrière avec 2,61 % des utilisateurs d’Android », poursuit le rapport. « Les derniers appareils Android phares de Samsung, le Galaxy S21, représentent actuellement près de 1% de l’écosystème des appareils Android mobiles. La tablette Fire 7 d’Amazon est l’un des appareils Android les plus populaires avec plus de 2,5 % d’adoption.

Un facteur positif dans les deux écosystèmes d’appareils est le fait que les données du CUJO montrent également que seule une très petite fraction sont des appareils «en fin de vie». Cependant, il existe plus de 7 000 modèles d’appareils Android différents en cours d’utilisation dans la base de données CUJO AI, contre seulement 56 pour iOS. « Lorsque nous parlons de sécurité Android », note la société, « il est important de noter que certains fournisseurs sont meilleurs que d’autres pour fournir des informations sur leurs pratiques de sécurité. Par exemple, Samsung permet d’identifier facilement si un appareil est toujours pris en charge. Il est également clairement indiqué combien de temps un nouvel appareil Samsung Android sera pris en charge. Malheureusement, ce n’est pas le cas de nombreux autres fournisseurs fabriquant des téléphones et des tablettes Android.

