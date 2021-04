Les iPhones en Russie suggéreront des applications locales pendant le processus de configuration – .

Il y a environ un an, la nouvelle est apparue qu’une nouvelle loi russe obligerait tous les smartphones, tablettes, ordinateurs et téléviseurs intelligents à préinstaller les logiciels russes. Le non-respect pourrait entraîner des interdictions, a déclaré le gouvernement. Ce que cela signifierait pour les appareils Apple n’était pas clair. Les fabricants d’appareils Android et Windows 10 peuvent préinstaller des applications de fournisseurs tiers, et ils le font souvent. iPhone et Mac sont différents à cet égard, car Apple ne préinstalle que ses propres applications sur eux. Tout le reste n’est disponible que dans les magasins d’applications, et les applications peuvent être installées si et quand l’utilisateur choisit de le faire.

Il y a quelques semaines, des rapports en provenance de Russie indiquaient qu’Apple avait conclu un accord avec le ministère russe des Affaires numériques pour montrer aux utilisateurs une invite lors de la première configuration d’un appareil afin de pré-installer des applications russes. Les utilisateurs commenceraient à voir de nouveaux écrans de configuration le 1er avril, a déclaré Apple à un site Web local à l’époque.

Comme toute autre entreprise, Apple se conforme aux lois locales de tout pays où elle vend ses produits. Certains se sont peut-être inquiétés du précédent que cette loi russe aurait pu créer. Mais il s’avère que le gouvernement russe n’est pas allé jusqu’à forcer la main d’Apple. Apple n’installera automatiquement aucune application sur les appareils vendus dans le pays, qu’ils soient créés par le gouvernement ou des développeurs locaux. Il offrira simplement aux utilisateurs quelques écrans supplémentaires lors de la configuration, leur donnant un moyen rapide d’installer des applications particulières. L’utilisateur n’a pas à en installer aucun.

La décision est entrée en vigueur comme prévu le 1er avril et les utilisateurs d’iPhone et d’iPad confirment déjà les nouveaux écrans de suggestions d’applications qui apparaissent sur l’iPhone et l’iPad lors de la configuration d’un nouvel appareil.

Comme vous le verrez dans la vidéo suivante, tous les appareils iPhone et iPad vendus et activés en Russie afficheront un écran d’information qui explique aux utilisateurs pourquoi ils sont sur le point d’obtenir une liste d’applications suggérées à installer sur leurs appareils. «Conformément aux exigences légales russes, voici quelques applications de développeurs russes que vous pouvez télécharger», lit-on dans l’invite de l’App Store.

Voici à quoi cela ressemble dans la configuration réelle. pic.twitter.com/QOUwwIGSnx – Khaos Tian (@KhaosT) 1er avril 2021

Après cela, une liste des «applications russes» apparaît et l’utilisateur peut choisir d’installer les applications qu’il souhaite installer à partir de l’App Store.

Cependant, l’installation réelle des applications n’est pas obligatoire. Aucune application ne sera téléchargée sur l’iPhone ou l’iPad à moins que l’utilisateur n’appuie sur le bouton «Obtenir» qui apparaît à côté de chaque application. L’écran de suggestion d’applications est livré avec un bouton «X» en haut qui peut être utilisé pour terminer le processus de configuration. Balayer vers le haut pour revenir à l’écran d’accueil atteint le même objectif.

Les utilisateurs peuvent toujours trouver toutes ces applications dans l’App Store, car Apple inclut une sélection d’applications qui sont déjà approuvées pour apparaître dans l’App Store russe.

Le processus d’installation peut être similaire sur les Mac. Alors que les Mac permettent aux utilisateurs d’installer des applications à partir d’autres sources que le Mac App Store, Apple suggérerait probablement des applications qui ont été approuvées dans sa boutique numérique.

