Les iPhones et Mac 2022 pourraient comporter des puces de 3 nm, selon un rapport

Alors que tous les yeux attendent avec impatience l’annonce de l’iPhone 13 le mois prochain, DigiTimes présente déjà en avant-première l’une des fonctionnalités de l’iPhone 2022, qui pourrait introduire une nouvelle puce 3 nm.

Apple utilise déjà la plus petite puce du marché avec un processeur 5 nm depuis l’iPhone 12. Alors que l’iPhone 13 devrait avoir la même taille avec une forme plus efficace, un aperçu payant d’un rapport de DigiTimes (via MacRumors) montre que TSMC prépare une nouvelle puce 3 nm pour les iPhones et Mac 2022 :

« TSMC est sur la bonne voie pour faire passer sa technologie de traitement 3 nm à une production en volume au second semestre 2022 pour les appareils Apple, qu’il s’agisse d’iPhone ou d’ordinateurs Mac, selon des sources du secteur.

Cet aperçu corrobore une histoire de juin selon laquelle TSMC s’attend à être prêt pour la production en volume de puces 3 nm d’ici la seconde moitié de 2022.

« TSMC fait progresser rapidement ses processus de fabrication et devrait déplacer sa production N4, à savoir 4 nm, nœud à risque au troisième trimestre 2021, avec N3 – nœud 3 nm – pour démarrer la production en volume au premier rang mondial pur- jouer à la fonderie au second semestre 2022.

Bien que cela semble prometteur, dans un rapport de Nikkei le mois dernier, la publication indique que la première puce Apple 3 nm arrivera probablement dans un iPad (vraisemblablement un modèle Pro), tandis que l’iPhone 14 utilisera un SoC 4 nm plus grand en raison des taux de rendement/ planification des délais.

4 nm pour l’iPhone 2022 avait déjà été signalé par TrendForce l’année dernière et DigiTimes en mars.

La taille du processus de fabrication mesure approximativement la distance entre les transistors sur une puce. Lorsque la taille du processus diminue, les écarts entre les transistors sont réduits. Cela se traduit généralement par une conception plus économe en énergie et plus performante.

Pour l’instant, les rumeurs concernant le prochain iPhone 14 donnent déjà un aperçu de ce à quoi s’attendre : un iPhone sans port, un Touch ID sous-écran, pas de mini-modèle et un design sans encoche.

Vous pouvez en savoir plus sur toutes les rumeurs concernant l’iPhone 14 ici.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :